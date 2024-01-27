新青安助攻 公股銀房貸超車民銀

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新青安房貸（新青年安心成家房屋貸款專案）2023年8月上路後，每月為公股銀帶來百億房貸動能，據金管會統計的每月房貸餘額，公股銀與非公股銀每月新增房貸量及占比，已出現「黃金交叉」，房貸業務明顯往公股銀流動。

新青安上路五個月以來，八家公股銀每月受理金額幾乎都超過400億元，撥貸金額則已經一路成長到單月近500億元，公股銀去年原本看淡房貸業務，在新青安上路後，無疑是打了一劑強心針；銀行主管表示，首購族等剛性需求流動到公股銀行，也讓非公股銀的房貸業務成長速度放緩。

據金管會統計，去年6、7月新青安尚未實施時，整體國銀房貸餘額約月增500到600億元之間，其中公股銀僅占大約3成，非公股銀則占了7成。當去年8月新青安上路後，局面開始明顯改變，除了房貸餘額有感增加，9月、10月房貸皆月增將近800億元，公股銀占比亦從47.35％爬升至59.21％，反之非公股銀則從52.65％降至40.79％。

去年11月，國銀房貸餘額月增925.28億元，公股銀占比已經突破6成、至65.3％，非公股則繼續下降到占34.7％，同月新青安撥貸金額則為465.18億元。

由於財政部日前公布2023年12月八大公股銀承作青安貸款成績，單月撥貸戶數和金額創五個月以來新高，單月6,778戶，累計已有2萬5,671戶透過新青安取得優惠房貸利率，單月撥貸498.03億元，也持續逐月成長，預期12月公股銀與非公股銀在房貸新承作金額上的占比差距，可能將進一步拉大。

公股銀主管預期，新青安的活水效應可能挹注公股銀房貸業務到今年全年，亦即房貸新承作占比「公大民小」的情況，也可能持續。