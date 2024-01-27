新台幣收31.305元 周線終止連三黑

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隨著外資逐步回頭匯入，新台幣匯價吹起反攻號角，一舉由貶轉升，新台幣兌美元匯率26日終場收在31.305元，合計本周升值1.35角或0.43％，周線終止連三黑，是今年以來首次周線收紅，且成為本週最強亞幣。

本週主要亞幣走勢，以新台幣升值0.43％升幅最大，日圓升0.34％居次、韓元升0.2％，其餘幣別介於貶1.3％～升0.18％之間。匯銀主管分析，新台幣最近有獨強趨勢，主因是美國科技股財報亮眼，AI相關題材帶動台股走揚，後續出口訂單陸續交貨、資金回流，新台幣有望繼續偏強。

匯銀主管指出，本周匯市交易體感冷颼颼，下周進入月底，包括出、進口商均提前作帳，26日交易已增溫，主要靠出口商拋匯，一舉將新台幣打到31.3元下方，但盤中進口商也進場買匯，而外資整體雙向操作，美系、英系外資不同調，進出力道大致抵銷，匯價短暫觸及31.2元價位後，隨即回到31.3元上下徘徊。

匯銀主管表示，下周已接近農曆過年，市場聚焦美國個人消費支出物價指數（PCE）數率公布以及出口商拋匯情況，若出口商本周提早休假，拋匯作帳行情就等於是結束，新台幣暫時會在31.3元上下波動。

外匯交易員同樣認為，本周新台幣以區間內震盪為主，農曆年前有機會重返31.2元，關鍵是外資是否持續買超台股，若下周維持買超，不排除出口商跟著進場一起丟，匯價上檔預估在31.18元左右，站穩31.2元後，後續才有機會挑戰31元。

交易員也提到，2月5日大陸將實施降準，預計引導資金進入市場，成為過年大利多，救市基金一定有效果，不過，考量大陸政策變數多，投資環境仍有疑慮，即使釋出利多，還是要看市場反應，預計實施降準後，人民幣將有一波行情，是否出現長期漲勢並帶領亞幣上衝，重點要觀察市場對政策買不買單。