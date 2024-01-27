多重因素 外銀看升人民幣

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環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）日前公布12月全球支付數據，人民幣國際支付占比為4.14％，全球排名保持第四位，連兩月超過日圓占比，外銀指出，若美國聯準會降息、人民幣成新興市場投資及融資貨幣，及大陸用人民幣購入能源需求等多重要素下，將有利人民幣升值走勢。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐指出，房地產低迷仍是目前拖累大陸經濟成長的主因，雖然消費仍具彈性，但商業信心疲弱，需持續關注政府是否提出特定財政和貨幣措施，來支撐經濟成長，但隨著大陸經濟成長回穩，亞洲貨幣今年可能小幅升值，預期美元兌人民幣短期將壓回至7.16，未來12個月，美國公債殖率下降，中美利差縮小，可能進一步使得美元兌人民幣跌至7.00價位。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管王菊表示，大陸希望從房地產轉向高端科技業和民間消費驅動經濟增長，但短線不可避免產生通縮壓力，因此人民幣短期內升值較有限，特別是上半年美國聯準會若未降息，中美利差大，人民幣將在7.10～7.30間震盪，預期下半年美國聯準會降息150個基點，2025年繼續降100多點，美元走弱後，人民幣到今年底溫和回升到7.00左右。

此外，王菊分析，隨著大陸推動人民幣國際化，使用人民幣增加國內貿易結算的主要原因，是大陸對美國資產的官方需求下降，導致實質上的去美元化，去年第二季度人民幣在大陸跨國交易中的占比達49％，首次超過美元。

同時境外人民幣貸款業務崛起，使人民幣超越歐元，成為全球第二大貿易融資貨幣。近期大陸是否會以更多的人民幣來結算石油交易，以及人民幣在新興市場國家擴大融資貨幣需求，在一定程度上將提升人民幣在全球貿易中的使用。

星展集團認為，從去年第四季到今年上半年，大陸財政赤字將占GDP的0.8％，這一定程度上緩衝了大陸的經濟成長，盡管並不是十分強勁，但人民幣仍可能獲得支撐，預估第一季人民幣在7.08價位，到了年底可望升值到6.96。