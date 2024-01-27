5投信將募債券基金 規模上千億

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升息步入尾聲，債市可望逢春，投信急募基金搶市，據投信投顧公會揭露，1月有五大投信申請、募集債券基金，包括群益、台新、貝萊德、聯邦及凱基等五家投信，募集債券相關基金，五檔規模上看千億元。

.不同於2023年美債ETF熱募，今年新債券基金開始出現分歧，投資等級債與非投資等級債都有人看好。

其中，3月4日開募的群益時機對策非投資等級債券基金，是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，投資標的以非投資等級債為主，投資等級債為輔，主要投資標的以成熟國家、美元計價的債券資產為主、申請額度達200億元。

而貝萊德iShares安碩0-3月美國公債指數基金、聯邦美國優選投資等級債券基金都各申請200億元的額度，台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金則申請195億元的額度，加上凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金，五檔申請額度近千億元。

法人指出，近期美國零售數據優於預期，消費者信心提升，降低市場對美國聯準會3月降息的預期，美債殖利率向上修正，造成近期債市表現不佳。然而投資等級債信用利差反應市場數據較佳而收斂，顯示市場依然看好投資等級債未來表現。

另外，也有法人相對看好非投等債。

觀察2023年聯準會最後一次升息以來，各債券報酬表現比較，據統計去年7月26日至今年1月15日以來，包括公債、新興市場債、投資等級債普漲0.9％、4.0％、4.0％，但非投資等級債卻呈現反彈向上態勢上漲6.5％，優於其他債種。