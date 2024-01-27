外銀：金價上看2,250美元

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標普全球（S&P Global）公布美國1月綜合採購經紀人指數（PMI）初值52.3，外銀分析，從PMI數據來看印證美國通膨壓力明顯降溫，但預期黃金有進一步走升空間，對黃金12個月目標價，外銀預估每盎司可來到2,150美元到2,250美元高點。

據過去數據來看，金價經常因通膨升溫、美元疲弱和利率下降而上漲，反之則下跌，市場認為相關經濟指數，包括PMI數據公布，會短暫反映在金價上。

不過，以今年長期展望推測，法國巴黎銀行財富管理指出，在美元疲軟、長期利率下降、央行持續買盤支撐，及全球地緣政治緊張的局勢下，黃金在去年上漲13％後，今年美國聯準會可望降息，將進一步使金價上漲，因此黃金仍然是股票和債券的絕佳分散投資風險的工具。

星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，當利率見頂後，因受到地緣政治風險的干擾、各國央行持續買進，以及潛在黃金ETF的資金流入，使金價也升至歷史高價區，未來黃金仍具進一步上漲潛力，紅海危機尚未解除，加上後續的政府利率動向等，皆為黃金利多因素，投資人為了避險，預估未來12個月黃金將持續受到市場資金的追捧，可將黃金納入投資組合，目標價上看2,250美元。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，面對不確定性，黃金仍是對抗重大經濟衰退和地緣政治風險的有效避險工具，基於聯準會於今年中開始降息的預期，黃金價格將在12個月內進一步上升，達到每盎司2,150美元的歷史新高。