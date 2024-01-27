養殖寒害 產險啟動科技理賠逾千萬

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最強寒流肆虐，富邦產險表示，已立即啟動科技理賠服務，依養殖漁業及梨保險保單條件迅速理賠服，至25日下午，富邦產養殖漁業保險賠款金額達1,203萬餘元，梨保險賠款金額達105萬餘元。

今年首波寒流在本週報到，23日至24日清晨創下低溫紀錄，寒流發威更造成南部地區養殖漁業及中部地區高接梨有不少損失。富邦產險表示，寒流來襲時最低溫常常在深夜或凌晨發生，養殖漁民雖已事先採取防寒措施，仍不免蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高雄地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯。

富邦產險表示，自2017年溫度參數型養殖漁業保險(石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚)開辦至今，目前投保面積已突破150公頃。此外，以中部地區為主要產地的高接梨目前正處於嫁接期，寒流過境容易造成嫁接的梨穗抵擋不住低溫導致花芽壞死落果，推出溫度參數梨農作物保險讓果農投保可分散寒害所造成的農損。

在這次寒流來襲時，富邦產險表示，該公司即利用RPA機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠，透過科技運用，在達到理賠標準時，系統立即發出通知，啟動理賠機制，並主動給付保險金，讓農漁民有更即時的保險服務。

除了富邦產啟動科技理賠農業保險外，明台產物在去年下半年也推「農險理賠快易通」智能理賠服務，因此在去年10月初台灣遭受小犬颱風侵襲，明台產險立即透過該智能理賠服務快速理賠給農民。

明台產險表示，在小犬颱風解除陸上颱風警報後，隔日中午電腦自動比對各地氣象站風速與保單條件，符合理賠資格者主動簡訊通知農民(除其中1位未留手機者外)，並於一周內（當時遇到國慶連續假期）迅速完成匯款，所有過程農民不用填表，完全無紙化，方便又快速。