中華電財測 挑戰六年頂峰

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中華電信26日公布2024年全年四季簡式合併財務預測，全年區間合併營收2,285.4億～2,301.9億元，歸屬母公司業主之淨利356.6億～372.0億元，每股稅後純益（EPS）4.60～4.80元，力拚營收、獲利雙成長並創六年新高。董事長郭水義表示，有信心不僅維持產業領導地位，也將擴大領先差距。

另外，中華電2024年資本支出340.2億元，較2023年增加30.4億元，主要為維持5G競爭優勢，將持續擴建4G/5G基地台，增建IDC機房、新建海纜，以及配合ESG優先汰除高耗能設備。 2024年中華電將面對來自合併後行動用戶規模擴大的新台灣大及新遠傳電信競爭，郭水義強勢回應「中華電將全力鞏固國內行動、寬頻上網龍頭地位」，包括行動市場營收和市占率領先，固網寬頻透過升速維持領先地位。

此外，中華電將增加對影視內容的投資，以提升市占率、客戶貢獻度，並推動台灣原創影劇走向國際。

業務方面，郭水義揭露新方向，全力爭取永續轉型、數位轉型、AI轉型、韌性安全與5G智慧應用等商機，進一步推動資通訊業務的創新成長。國際業務方面，則擬透過擴建IDC中心、強化台灣在亞太資訊匯集中心之地位，協同海外台商打造國際新事業基礎。

2024年合併營收預測數2,285.4億～2,301.9億元，較2023年自結數增加53.4億～69.9億元約2.4％～3.1％，成長動能來自行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，以及積極爭取永續、韌性安全及AI數位轉型等資通訊新業務商機。

歸屬於母公司業主之淨利356.6億～372.0億元，較2023年自結數分別減少10.9億元～增加5.9億元、減少12.6億元～增加2.8億元，EPS預測為4.60～4.80元，年減0.16元～年增加0.04元。

因應資通訊業務成長，布局未來事業發展，優化人才策略，業務及維運，2024年營業成本及費用將增加。