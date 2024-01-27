年節採購熱 百貨零售好彩頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

百貨零售春節採購行情

春節檔期年節採購題材增溫，百貨零售類股26日逆勢抗跌，包括遠百、統領、三商家購、滿心、寶雅等持續挺住，行情往上；遠百無論個體遠東百貨、轉投資遠東SOGO、愛買量販等，2023年營收均創新高，今年1～2月將受惠春節內需強勁，有助首季營收獲利。

遠百由於2023年同期高基期，2024年加碼以周年慶規格搶春節檔期商機，尤其罕見在春節促銷指定銀行刷卡滿萬元回饋5～8％，涵蓋一線國際精品，加上大家電滿萬送千，有望推升春節檔客單價大幅提升，挹注第一季營收持續成長討個年度好彩頭。

三商家購2024年旗下美廉社準備開加盟店100家，藥妝連鎖Tomod’s特美事規劃再開12店，配備藥師駐店，19日宣布對外徵才百人。法人看好，三商家購首季春節檔期加上加速展店，營收正成長。

滿心2023年營收18.38億元創新高，法人估全年每股純益（EPS）有望突破4元。滿心2024年將持續規劃引進新品牌，且呼應品牌擴增，加上拓展電商通路刻不容緩，更斥資1.56億元買下楊梅土地準備興建倉庫物流中心，預計一年半工程後即可啟用。

寶雅2024年動能，除了新增店，關鍵在新店型美妝店與店中店加入，提高市場滲透率，且同步優化電商，推升營收；春節採購加上連假七天，加碼促銷線上線下春節檔期，有助第一季營收續增長。