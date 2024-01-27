大江鎖定年輕客 引進電商品牌

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繼本土服飾電商美而快進駐台北信義區ATT 4 Fun，一口氣導入本土服飾品牌PAZZO、MEIER.Q、MERCCI22、MOUGGAN、nagumo miyuki、CHENN CHENN等六品牌之後；桃園大江購物中心26日宣布，將在上半年分兩波引進至少10支電商品牌，且以混搭輕奢品牌穩住客單，並期待全新品牌帶動更多年輕客，挹注全年營收上看64億元。

大江購物中心為迎來二館動工興建，本館轉型以社交遊逛街城為核心，開年起將陸續引進逾10支網路品牌大店，包括2月1日首波D＋AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG等Z世代網路品牌開櫃，接續還有第二波SAIME MINI等品牌進駐，預期線上品牌線下化將成為時尚商場新趨勢。

大江購物中心營運部經理馮宜民表示，2024年起進行大規模品牌調整工程，預估為期半年，改裝坪數共416坪，屆時將集結輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等跨業種、零界線的混搭配置，猶如街邊各式店家林立，以非典型的百貨品牌組合吸納更多元的消費客層，預估調整後該樓面年度業績成長10％。

大江購物中心首度以「雙軌模式」街道空間混搭、跨業種無界線規劃品牌配置，包括萬寶龍、點睛品、鎮金店、腕錶及國際化妝品、香氛等搭配網路品牌D＋AF.、AIR SPACE、ROBINMAY、YBG、METRO T等；第二波還有RHINOSHIELD犀牛盾及原先進駐的未來實驗室、SMIME、SAIME MINI、ONE BOY共計19家，期在激烈的零售通路及電商平台的商業競爭中，開創虛實整合的雙贏局面。

唯對都心蛋黃區百貨商場來說，無論網路服飾、鞋類甚或皮件、首飾配件等品牌進軍線下開實體店，都先以年度快閃或特賣著手，包括SOGO、遠百、新光三越等近三年均在進行，主要是疫情三年增加更多線上訂單、更廣客層，但疫後回歸實體，為避免拉低實體百貨商場的平均客單，只能以快閃模式開櫃，像是ONEBOY進櫃因熱度已過，即有百貨店不到一年就撤，主要是業績未達標，或不符合商圈客層需求，網路品牌實體化是否呈現蛋塔效應仍需觀察。