倒吃甘蔗 12月移轉棟數創21個月新高

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2023年全台買賣移轉棟數出爐，在12月拉出3.1萬棟、21個月來單月新高的帶動下，全台交易量達30.7萬棟，雖創四年來新低量，但下半年成屋交易火熱、新屋交屋暢旺，業者預料，這波穩定的買氣，可望延續到農曆年前。

根據內政部最新統計顯示，去年上下半年房市買氣截然不同，上半年較前年同期衰退18.7％，不過下半年倒吃甘蔗，則有14.1％的成長，市場也不斷上修年度預測數字，從年初預估約在28萬餘棟，最終達30.7萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示2023年房市呈現「上冷下溫」格局，下半年經濟情勢穩定，台股上漲、消費信心回升，房市政策利空出盡，加上新青安優惠貸款政策穩定買氣，使不少首購族加速進場，換屋、長期置產族群考量通膨長期化下也增加購屋意願，以目前交易市況來看，預期這波穩定的買氣可望延續至農曆年前。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去半年的市場交易熱度是近兩年最佳的階段，除了下半年房市回溫外，去年建物第一次登記數量將近15萬戶，為十餘年來新高，近年大量興建進入交屋高峰期挹注，也讓去年買賣移轉棟數連續第五年站上30萬棟大關，雖然去年交易量較前年衰退3.5％，但下半年交易暢旺，並不會有目前市場是近四年最差的感受。

以各別縣市來看，台南市年增8％，為六都中唯一成長的直轄市，嘉義市、新竹市、金門縣均年增逾1成，不過新竹縣年減逾2成，宜蘭、花蓮、彰化則年減逾1成，相對於六都直轄市年減約3％，非直轄市年減幅則達5.3％，也反應過去房市多頭二、三線非都會區房市爆熱的現象，已有明顯退燒。

中信房屋研展室副理謝欣亞認為，今年全球通膨趨緩，整體經濟可望復甦，美國可望降息，台灣升息機率較低，今年房市將延續去年下半年市場結構，交易量將在穩中求突破，市場依舊以剛性買盤為主。