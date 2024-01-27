三星S24預購 估較上代增3成

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三星首款AI手機Galaxy S24旗艦系列26日開放早鳥預購民眾優先取貨，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，此次預購成績超乎預期，較前一代成長逾3成，未來三星也預計將AI功能下放至其他機種，不僅讓消費者感受AI創新技術，同時縮短消費者的換機週期。

陳啟蒙指出，AI智慧手機要能解決消費者三大痛點，分別是溝通、紀錄生活和分享創造。所以像是這次的Galaxy S24旗艦系列，便導入了即時翻譯，以消除語言隔閡，又或是增添了摘要整理、會議紀錄等功能，幫助用戶提升工作效率，進而發揮更大的創造力。

簡而言之，要能滿足消費者對生活紀錄、溝通及創造力等需求，是目前AI智慧手機的必備要素。

為此，三星致力向用戶推廣Galaxy AI功能。據悉，在2025年底以前，所有受支援的三星Galaxy裝置，皆可免費使用AI功能，但欲使用第三方提供的AI功能，可能須遵守不同的條款。而三星也樂觀看待今年台灣整體市場AI手機的占比將達25％，並以搶占Android陣營高階AI手機市占約60％為目標，其中S系列預期創造80％以上貢獻。

陳啟蒙進一步說明，三星也會將Galaxy AI下放至其他機種，不僅藉此提升三星品牌力，也是讓消費者感受AI創新技術，進而希望能增加消費者對於手機或通訊商品的期待，以縮短換機週期，從目前約36個月縮短至24個月。

而隨著AI市場發展愈加蓬勃，勢將有更多手機品牌加入競爭。對此，陳啟蒙則說，三星會秉持開放合作理念，積極與業界的創新先鋒合作，並確保資安和隱私，使個人資料獲得端對端、即時性的安全保護；未來也會結合生態圈的多元應用，創造差異化。