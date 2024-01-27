自行車去化庫存中 桂盟：訂單未回溫 靜待復甦

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自行車產業2023年飽受終端庫存壓力影響，整車大廠如巨大、美利達客戶都在拚庫存去化，大砍新車製造訂單，連帶影響到倚靠新車製造訂單的零組件廠商的營收與毛利率。

全球最大的金屬鏈條供應商桂盟集團26日受邀法說時表示，仍感受不到新車製造訂單有明顯回溫；至於產業景氣何時復甦，還要持續觀察。

自行車零組件族群如桂盟、利奇、日馳，2023年受到整車廠客戶都在去化庫存，大砍2024年新車製造訂單影響，導致2023年營收分別大減3成至6成，可說是自行車零組件廠最慘淡的一年。

其中，桂盟集團的自行車鏈條銷售動能，主要來自整車廠的新車製造訂單，以及歐美市場的修補訂單，2023年因整車廠忙著去化庫存、大砍2024年度新車款訂單，桂盟2023年合併營收46.99億元，年減33.89％。桂盟2022年平均毛利率達47.8％創歷年新高，2023年前三季毛利率已降至39.2％。

自行車業界表示，在全球疫情爆發期間，很多消費者過去不曾購買過自行車，因此初次購車都是買入門款產品，整車廠跟著大量生產組裝。

不料，隨著疫情紅利消失，目前市場上庫存的大都是入門款中低價產品，目前許多通路商靠著下殺折扣促銷，藉此慢慢去化庫存。

雖然業界對於自行車產業景氣何時能復甦的看法分歧，但普遍認為，2023年是自行車產業鏈的最谷底，如今谷底已過，2024年隨著整車廠陸續去化庫存，桂盟認為，2022年、2023年庫存管理比較好的整車廠商，進貨動作也會比較快，最快第二季、第三季就會有部分整車廠出現零件庫存回補的需求，一旦新車製造動了起來，2024年下半年產業鏈營運可望漸入佳境。