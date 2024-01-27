客戶庫存調整 廣越光隆H2喊衝

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運動盤客戶庫存仍在調整中，首季又是傳統淡季，機能服飾廠廣越、光隆手中訂單能見度約3～5個月，預期2024上半年營運平穩，下半年衝刺。

市場指出，廣越、光隆上半年營運雖不見明顯成長，不過在自有產線稼動率提升下，毛利率可望較去年提升1～2個百分點，全年營運仍有小兩位數年成長。

廣越四大客戶2024年下單動能，以Lululemon為成長幅度最大的客戶，除爭取到羽絨服、外套訂單，目前也爭取到針織類瑜珈服飾。至於Nike、Adidas在2024年表現估比2023年好些，The North Face動能較平，Patagonia則要到第三季旺季才會好轉。

廣越預期，2024上半年動能較平緩，營收表現估較2023年同期降溫，預期下半年營收年變動率有機會轉正。不過，廣越指出，看好2025年市場需求將明顯回升。

透過增加毛利較高的成衣代工營占來提升毛利率，目前成衣全年接單率已達5成，2024年成衣整體會雙位數成長，占營收比重挑戰6成。

另外，光隆預估，2024上半年營收約與2023年持平，主要成長力道會在下半年。

看好2024年景氣會逐漸轉好，光隆也啟動印尼及越南擴產計畫，其中印尼中爪哇省合資擴建新廠分四期，從2023年第四季到2024上半年陸續投產；越南永隆省擴建新廠，將擴增十條成衣產線，也預計在2024上半年陸續投產。