華大拚招生 加碼推深耕園區三箭

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配合政府減免私立大專校院學雜費及住宿補貼政策2月上路，全國距離竹科最近的私立中華大學加碼推出「深耕園區三箭」，提供學生免費考取AI證照、繁星入學「深耕園區獎學金」，以及竹科園區實習機會，讓繁星入學的學生只要負擔相當國立大學學雜費，就能享受頂尖學習資源，前進園區高薪就業。

根據行政院「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，大專生繳學雜費時，每學期可扣抵17,500元。華大日間部學雜費經政府補助後約27,000元至34,000元，僅較國立大學多數千元。

為招攬優秀學生，深耕園區三箭可讓學生負擔較少學費：一、凡以繁星推薦入學學生，在學業及操行等成績符合條件者，可於每學年11月領取15,000元，大學四年最多可獲60,000元獎學金（經由繁星管道就讀土木系、建築系再加碼每人15,000元入學獎學金），若透過個人申請分發就讀土木系也可獲15,000元入學獎學金，入學後仍有多項競賽獎學金可申請。二、為了落實、普及AI教育，華大定期舉辦AI國際證照培訓營，讓學生免費考取國際級證照，為自己加分。三、安排學生參訪竹科、實習，實習時還能領薪資，以資電學院為例，實習薪資每個月約30,000元至39,000元，可適才適所進入園區高薪就業。

因應科技業蓬勃發展、市場人才需求量大，華大跟緊趨勢普及AI教育辦學有成。依據104人力銀行就業薪資統計分析結果，華大半數科系畢業生平均薪資高於私立大學同領域畢業生平均薪資，因擁有完善課程規畫，讓學生能深耕園區，充實且有目標學習，校內也藉由獎學金補助協助學生輕鬆就學。