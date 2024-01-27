新板希爾頓 悅市集新春回饋

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台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳在新春佳節即將到來之際，特別推出豐富多彩的回饋活動，為顧客送上滿滿新年祝福。從2月1日至29日，悅市集將舉辦「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，讓您在美味的用餐體驗中，把握難得的機會，感受悅市集的獨特魅力，同時享受豐富好禮。悅市集自助餐廳官方網站（https://reurl.cc/j3vnoy）查詢。

為感謝長期支持的顧客，悅市集自助餐廳推出了多重的消費滿額送禮活動。從兩人消費滿1,800元起，即可獲得悅市集平日早餐券一張；四人消費滿3,600元，再附送價值1,000元的精選白酒一瓶；八人消費滿7,200元，更有機會獲價值1,188元的悅市集平日午晚餐自助餐券。這些餐券禮遇，讓您的用餐體驗更加豐富多彩（當日贈送的餐券需在下次消費時使用）。

此外，從2月15日至4月30日悅市集自助餐廳還將推出「主廚現做主餐加價購」活動，為愛好美食的顧客帶來更多驚喜，主廚精心研發的「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」以及「焗烤波士頓龍蝦」，每道主餐均以頂級食材製作，口感豐富多層次。而顧客只需支付額外的加購價，即可品味到這些美味佳餚，每道價格分別為199元、299元及399元起，值得一提的是這些主餐供應量有限，每日限量供應，現點現做，確保最新鮮的味蕾享受。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）