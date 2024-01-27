萊爾富 祭春節限定開運鮮食

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即將迎來農曆新年，萊爾富自即日起推出新春限定開運鮮食，包含創意十足的「聖筊黃金蛋炒飯」、象徵招財納福寓意「黃金薯餅牛肉堡」，還有換上新春包裝海苔飯捲全系列，結合過年吉祥話，讓民眾品嘗美味開運鮮食，還能招好運。1月31日起萊爾富再度攜手台北年貨大街聯名推出兩款龍年限定咖啡杯與杯套，讓民眾品味Hi Cafe時更添過節儀式感，且能體驗熱鬧的節慶市集。

看好年節商機，萊爾富祭出門市系列春節限定優惠活動，自1月31日起至2月20日推出「春假購有趣」活動，單筆指定消費滿100元，可獲指定商品優惠券乙張，品項多達200種，會員再抽3C家電禮；除夕至大年初三則推出「龍來抽昂包」活動，每日上午10點使用聯邦信用卡購買單筆指定商品享有限定組合優惠，還可獲得最高168元開運購物金乙張，每日限量1,000筆。

大年初五適逢西洋情人節，同時也搭上草莓盛產季節，2月20日前推出Hi Cafe新品甜莓風味系列，還有指定草莓風味糖果巧克力享任選第二件6折。自1月31日至3月12日止凡購買任一Hi Cafe全系列商品加20元，可獲限量熊熊棉花糖。

放完七天春節連假，緊接著2月15日開工日、2月17日為補班日，萊爾富為提振民眾返工精神，2月15日至28日於門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出Hi Cafe大杯系列的特濃美式咖啡（單杯售價55元）與特濃拿鐵咖啡（單杯售價65元）享同品項買20送20。