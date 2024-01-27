勝一化工45周年 深耕溶劑有成

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勝一化工（1773）成立於1979年，2024年適逢創立屆滿45周年，從傳統溶劑成功轉型並站穩工業級與半導體先進製程等電子級溶劑市場，扮演電子產業供應鏈舉足輕重的溶劑供應商角色，驅動勝一營運動能健康成長。

在董事長孫靜源的卓越領航下，勝一45年來企業版圖及產業影響力逐漸擴大，現擁有9個廠區及3個專業研究實驗室及優秀專業人才，於2009年股票上市，2021年迄今年平均營收約100億元。勝一2023年12月29日股票市值在2104家上市櫃公司中排名第252名、中華徵信所5,000大企業綜合排名第495名、並榮獲《董事會評論半年刊》外資精選台灣100強，董事長孫靜源個人為《哈佛商業評論特刊》入選2022台灣企業領袖第28名，2度蟬聯台灣企業領袖100強。

溶劑專家的勝一化工，目前以工業級及電子級溶劑為主力業務，最大客戶來自於半導體產業。多年來供應半導體先進製程所需溶劑，品質與技術服務深獲肯定，2023年12月獲台積電頒發「優良供應商卓越表現獎」、「供應商環安衛精進獎」雙料獎項。據悉，台積電國內外供應鏈中2023年僅擇優20家頒獎「優良供應商卓越表現獎」（海外12家、國內8家），勝一化工脫穎而出獲獎，也印證勝一溶劑產品的獨特競爭力。

勝一化工是台灣自製溶劑品項最多的廠商，自製溶劑品項多達40項，包含工業級14項及電子級26項。亦是台灣溶劑產品線最完整的廠商，從塗料、樹脂、油墨使用的工業級溶劑，到LCD面板、LED發光二極體等使用的電子級溶劑，再延伸到半導體先進製程使用的超高純度電子級溶劑，並配置與客戶相同的分析儀器，供微量不純物的量測，確保品質。

勝一董事長孫靜源表示，勝一產品之所以受到客戶高度肯定，關鍵在於提供溶劑同業少有全方位服務，除供應溶劑產品外，公司客製化能力強、技術經驗豐富，長期專注溶劑發展，累積完整資料庫，及由原料選擇、製程（合成與純化）優化、設備與包材篩選，及分析方法創新的相關know-how，因此有能力依客戶需求研發符合品質及對環境友善的溶劑，並建立從溶劑供應、客製服務、充填包裝、倉儲服務、物流控管到溶劑回收等一條龍的全方位服務模式。

從創立45周年接著邁向「勝一50」。勝一創辦人孫靜源董事長說，每一次的5年發展計畫，皆著眼企業的永續，看重的是長期競爭力，並且在與員工、客戶、共榮的前提上，為勝一未來做好準備，孫靜源董事長信心十足的說，勝一的未來，我們準備好了。