成立ESG小組 拚實現綠色勝一

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為實現「綠色勝一」的永續願景，勝一化工成立ESG小組，亦委託外部專業機構及學者團隊，研擬各項節能減碳計畫，向「2030年減排30％」及「2050年淨零」的目標邁進。孫靜源董事長堅定的說，「講得出來，就要做得到」勝一有決心達成目標，實現永續發展願景。

勝一以「落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強永續發展資訊揭露」的理念，連結永續發展三面向「環境、社會、經濟」，作為公司永續策略。

勝一以「低汙染、節能、減碳」為經營使命，使用環境友善原料及製程、用生質燃料替代傳統燃料來減少碳排放量，並自2013 年起逐步汰換燃油鍋爐改用天然氣鍋爐，引進先進污染防治設備，也讓四大總量管制列管污染源VOCs、SOx、NOx、粒狀物，有效削減了20％～90％，維護空氣品質。另方面進行多項節水節電措施、設置太陽能發電設備作為替代能源。

「將客戶使用後的電子級溶劑回收再利用」是勝一化工的社會責任之一，也是友善地球的具體承諾。為減少資源的耗損，同時解決環境的污染，該公司早在10年前即投入了「電子級溶劑回收再利用」，也在善的循環中，勝一於超高純度化學品領域和回收溶劑中找到可觀商機，靠著做對社會有價值的事情，使得公司卓壯成長。

董事長孫靜源強調，在勝一，「永續」不是口號，而是要切實貫徹行動，公司並訂定短中長期計畫。逐步達到「零廢棄、淨零碳排」目標，讓勝一成為兼具企業獲利與永續表現的優質企業。