前往主要內容
工商時報LOGO

前瞻布局 邁向燦爛勝一50

  • 工商時報 黃全興
●洲際儲運中心大幅提高原料儲運能量，為「勝一50」發展提供最佳後盾。圖／勝一化工提供
●洲際儲運中心大幅提高原料儲運能量，為「勝一50」發展提供最佳後盾。圖／勝一化工提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勝一化工從創立45周年邁向「勝一50」，以5年（2019～2023）計畫前瞻布局，先期投入94.5億元資本支出，完成更新、擴建六座生產線﹔建構洲際儲運中心45座儲槽﹔預先布局2萬坪擴廠所需土地，生產線可滿足客戶至2028年預估需求，洲際儲運中心則能針對產業景氣波動有效調節原料的採購與擴大生產與接單能量，預期將創造可觀效益，進一步提升勝一營運動能及強化競爭力，「勝一50」將更富想像空間。

長期以來，勝一公司以每5年為一階段，配合產業與客戶需求先期投資，俱帶來可觀效益，不論在營收、獲利、產品組合等各方面都有超標表現。

2019～2023年期間年均營業額95.3億元，比上一個5年69.7億元，成長36.8％；年均稅後純益14.2億，比上5年7.5億元，成長88.9％，並自2021年起年營業額突破100億元。

董事長孫靜源指出，勝一近五年來投入94.5億元資本支出，除了是配合客戶未來成長及品質需要去擴建，也是展現勝一對客戶的堅定承諾。

包括：依據半導體電子級客戶成長需要的「擴建及提升質量設備」支出，預期自製溶劑產量增加68.8％；建置擁有45個儲槽的「洲際儲運中心」，將原料儲運能量由原先的14,000公秉提高至82,900公秉﹔並為了未來增設生產線之需，提早布局了2萬坪土地﹔並同步增設約9.4億元的工安消防、污染防治等先進設備，讓勝一未來發展在卓越工安環保作為下，使員工安心、客戶放心。

董事長孫靜源說，未來5年發展，勝一已做足準備。他表示，除了先期投入的94.5億資本支出之外，因應電子產業發展需求，仍將持續擴廠（含智慧工廠）、及與客戶協同研發高速運算與AI應用的下世代半導體先進製程用溶劑產品，以及深入溶劑回收再生以環保永續等，讓勝一未來的腳步走得更穩更久。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

  2. 領錢好過年 9筆給付這2天發放 最高近10萬

  3. 勞保基金破產倒數！ 今年再挹注破千億預算 1月已入帳300億

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。