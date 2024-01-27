前瞻布局 邁向燦爛勝一50

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勝一化工從創立45周年邁向「勝一50」，以5年（2019～2023）計畫前瞻布局，先期投入94.5億元資本支出，完成更新、擴建六座生產線﹔建構洲際儲運中心45座儲槽﹔預先布局2萬坪擴廠所需土地，生產線可滿足客戶至2028年預估需求，洲際儲運中心則能針對產業景氣波動有效調節原料的採購與擴大生產與接單能量，預期將創造可觀效益，進一步提升勝一營運動能及強化競爭力，「勝一50」將更富想像空間。

長期以來，勝一公司以每5年為一階段，配合產業與客戶需求先期投資，俱帶來可觀效益，不論在營收、獲利、產品組合等各方面都有超標表現。

2019～2023年期間年均營業額95.3億元，比上一個5年69.7億元，成長36.8％；年均稅後純益14.2億，比上5年7.5億元，成長88.9％，並自2021年起年營業額突破100億元。

董事長孫靜源指出，勝一近五年來投入94.5億元資本支出，除了是配合客戶未來成長及品質需要去擴建，也是展現勝一對客戶的堅定承諾。

包括：依據半導體電子級客戶成長需要的「擴建及提升質量設備」支出，預期自製溶劑產量增加68.8％；建置擁有45個儲槽的「洲際儲運中心」，將原料儲運能量由原先的14,000公秉提高至82,900公秉﹔並為了未來增設生產線之需，提早布局了2萬坪土地﹔並同步增設約9.4億元的工安消防、污染防治等先進設備，讓勝一未來發展在卓越工安環保作為下，使員工安心、客戶放心。

董事長孫靜源說，未來5年發展，勝一已做足準備。他表示，除了先期投入的94.5億資本支出之外，因應電子產業發展需求，仍將持續擴廠（含智慧工廠）、及與客戶協同研發高速運算與AI應用的下世代半導體先進製程用溶劑產品，以及深入溶劑回收再生以環保永續等，讓勝一未來的腳步走得更穩更久。