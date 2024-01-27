報價大漲 塑化股營運現轉機

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塑化族群營運概況

紅海衝突未歇、布蘭特原油站上每桶81.96美元，不僅支撐遠東區塑化現貨行情連二周攀揚，亞洲煉油廠歲休事故，及沙國原油採購官方加碼調降，也讓台塑化（6505）煉油事業收益動能增溫放大。塑化族群26日在油價突破80美元、塑化報價漲勢放大下，有助營運轉機，由台塑四寶領軍攻堅，台聚集團、聯成（1313）等專業廠跟進聯袂攀揚表態，終場類股指數上漲1.56％，漲幅居上市類股之冠。

遠東區石化現貨報價連二周彈升。其中，上游原料苯價彈升45美元，乙、丙烯勁揚20美元，SM續揚27美元，PTA、EG也續漲14美元、11美元；五大泛用樹脂EVA連二周勁揚35美元，每噸價格1,260美元；PVC彈升20美元；PS、PP上揚10美元、5美元。

分析師指出，大陸SM供應端意外減量較多；下游PS行業較ABS利潤更優，開工保持穩定小增，ABS因部分家電業出口至歐洲訂單因紅海事件提前，需求有所提升。PVC2月亞洲外銷報價上漲20美元/噸。

此外，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月25日上漲至每桶77.36美元，創兩個月來新高，歐洲ICE期貨交易所（近月布蘭特原油也攀揚至每桶81.96美元。加上亞洲煉廠歲休事故及沙國原油採購官方加碼調降，台塑化煉油事業收益動能放大。

台塑化表示，歐美第一季汽油需求淡季結束後，為伊斯蘭開齋節，帶動東南亞汽油進口增加。近期因印尼煉廠歲休，馬來西亞煉廠發生故障意外，加上印度提高自用量，出口量減少，導致亞洲汽油每桶煉油價差從10美元提高至15美元；柴油也因氣候趨冷支撐，每桶煉油價差從22美元提高至24美元，航空燃油每桶價差22美元。