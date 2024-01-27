低軌衛星、車用加持 啟碁今年續成長

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網通大廠啟碁（6285）2023年第四季毛利率及單季獲利不如預期，但法人看好低軌衛星營運商今年會更積極建立地面對應基站以及寬頻網路系統，已切入供應鏈的啟碁將受惠；在車用市場及充電椿無線傳輸模組也是未來重要營運成長動能，法人認為，該公司今年營運成長可期。

啟碁2023年第四季稅後純益8.69億元，較上季衰退38.45％，也較前一年同期衰退15.63％，第四季單季每股稅後純益（EPS）1.94元。啟碁表示，去年第四季獲利下滑，主要由於匯率及處理存貨認列存貨跌價損失造成影響，其中，匯率影響每股獲利約0.4元，存貨跌價損失影響約0.8元，二者影響單季每股獲利約1.2元。但該公司2023年全年稅後純益為38.02億元，年成長21.78％，全年每股稅後純益為8.98元，均連續第二年創下歷史新高。

法人指出，啟碁今年第一季步入傳統淡季，首季在工作天數以及北美電信商拉貨放緩下，預期營收將較上季衰退，而毛利率部分，由於去年第四季毛利率衰退主因存貨跌價損失，屬於一次性因素，因此，估今年首季毛利率將有所回升，在扣除上季匯率以及庫存跌價損失影響後，今年首季整體獲利可較上季略為回升。

2024年的營運成長動能方面，法人則看好在車用市場與低軌衛星應用，將會成為啟碁業績重回成長的關鍵動能。主要由於Starlink以外的業者將開始正式大量發射衛星，且因應技術規範日益成熟，低軌衛星營運商將更積極建立地面對應之基站以及寬頻網路系統，對已切入供應鏈的啟碁而言，可望直接受惠。

在車用市場部分，則看好充電樁相關業務，主要原因在於除供應相關無線訊號傳輸模組外，由於該類產品必須與營運商的作業平台高度整合，甚至與其他功能元件共同組裝，單價與獲利空間條件均佳，未來也是啟碁中長期重要的營運重心。