世芯逆勢衝鋒 股價進逼4,000元

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股王世芯-KY（3661）不受美「財爆」壓力拖累，多方買盤積極卡位，推升26日股價大漲4.7％，收3,895元，再創歷史新高，劍指4,000元整數大關，可望成為台股有史以來繼大立光（3008）及矽力-KY（6415）後，第三檔股價成功奔4字頭紀錄締造者。

台股26日面臨農曆封關倒數，以及英特爾財測遜於預期壓力，指數終場下跌7點收17,995點，跌落萬八關卡之下，壓抑AI鏈表現，惟股王世芯-KY表現一枝獨秀，股價逆勢大漲4.7％收3,895元，改寫歷史新高紀錄，三大法人同步力挺，合計買超777張，法人看好股王可望再創巔峰，勇闖4,000元整數大關之上。

就基本面觀察，群益投顧分析，半導體產業2024年景氣即將邁入復甦，加上AI、HPC、物聯網、5G等新興技術蓬勃發展，預期將帶動半導體晶片需求加速增長。

再加上AI投資大趨勢推動，除了輝達、超微、英特爾等半導體龍頭加速開發通用型AI伺服器、PC相關晶片，大型國際雲端資料中心也積極投入資源自研AI晶片，相關邊緣運算等周邊晶片也得因應AI需求升級，都將驅動矽智財產業成長。

中信投顧分析，世芯-KY北美最大客戶2024年既有世代7奈米AI推論晶片需求預估穩健雙位數增長，另一北美IDM客戶7奈米AI加速器晶片上半年放量，次世代5奈米產品下半年進入量產貢獻下，預估營收占比將由2023年低個位數百分比，大幅提升至15％～20％水準，成為公司第二大客戶。

市場看好，世芯-KY 2024年有多個量大專案進入量產，毛利率優於目前量產業務水準。在NRE方面，由於公司承接設計案主流製程節點2024年持續向5奈米推進，且3奈米已贏得CSP客戶二至三個設計案，預期NRE營收中長期可維持20％以上年複合成長力道。

另受惠中系新創車廠客戶產、銷量快速成長，近期積極擴編自駕晶片部門，研發智能駕駛AI 推理晶片，法人推估世芯-KY 2024年可望認列相關NRE營收，挹注營收、獲利動能向上。