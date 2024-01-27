黃仁勳欽點九強 緯創最搶眼

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9檔黃仁勳概念股

帶領美股和台股走向AI時代的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，訪台點名台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）等九檔台股企業為「超級巨星」，也是NVIDIA的密切合作夥伴，引起市場高度關注。

加權指數26日小跌0.04％，成交量縮減到2,604億元，先前火熱的AI PC相關類股普遍下跌，專家認為應是主力進行調節，加上成交量難以支撐所致，仍然看好AI發展的大趨勢。

在黃仁勳點名的九檔個股中，2024年以來漲最多的是緯創，漲幅達到14.6％，隱隱有持續向上挑戰氣勢。日月光投控旗下的矽品也與NVIDIA密切合作，激勵日月光投控股價站上137元高點。

還有黃仁勳30歲創業時就密切合作的台積電，股價表現也相當強悍，台積電本次法說會中就釋出AI產品出貨量成長訊號，2024年以來股價漲幅達到8.6％。

不過，向來點石成金的黃仁勳，這次提到九檔個股中，華碩、聯發科、微星、鴻海等2024年以來股價表現差強人意。統一投顧董事長黎方國指出，就像冬天天氣不會天天都冷一樣，股票也不是天天漲，可能漲多拉回幾天。

他認為，如果相信黃仁勳講的是對的，觀察這九檔股票2024年以來的表現，有五檔上漲、四檔下跌，站在投資的考量上，更應該去布局還沒有上漲的股票，最重要的前提是「相信黃仁勳」，如果不相信就不要投資。

黎方國表示，股票上漲有先後順序，有時候是上漲的時間還不到，就像每道菜上場的時間點不一樣，每家公司營收貢獻和出貨時間不同，九檔個股中有半導體、封測、伺服器等，處在不同階段，每檔股票都有自己的特性。