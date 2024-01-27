藍新資訊周漲逾153％ 冠興櫃

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興櫃周漲幅前十大

興櫃市場本周漲幅冠軍，由資訊服務業的新兵藍新資訊（6938）以漲幅153.12％拿下，登錄第一天就受市場關注的LINEPAY（7722）以漲幅111.27％奪亞軍，股價一路推升破千元，首日便成「興櫃股王」，前兩名都是本周才登錄的生力軍、蜜月行情甜，半導體股廣化（5297）則以37.95％摘季軍。

據統計，本周334檔興櫃股票有158檔維持平盤以上，占比約47％，相較上周平盤以上家數占33％，本周上漲家數上升了不少。本周加權指數、櫃買指數均向上大幅反彈，分別上漲1.77％、1.76％，加權指數不斷墊高，來到萬八持續偏多格局，興櫃市場也受到激勵而普漲。

至於成交量方面，興櫃市場本周成交金額為157.73億元，相較上周的130.21億元，增加27.52億元，趨於熱絡，在內資主導下進行農曆春節前的資金行情最後衝刺。

盤面上，周漲幅前十強分別為藍新資訊、LINEPAY、廣化、達運光電、慶康科技、元樟生技、鈺寶、世紀風電、圓祥生技、旭東環保等，周漲幅從14.99％～153.12％不等，成交量介於411～1,336張；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占五檔為主，其中半導體有三檔；生技醫療占二檔。

藍新資訊專精於大型核心系統的規畫及建置，提供企業雲端運算、大數據、AI人工智慧硬體基礎建設，在軟硬體整合上深具實力，且重視資訊安全防護下，提供客戶卓越的基礎資源規畫和應用支援；服務項目包括：全方位顧問諮詢和專業整合技術服務，為企業量身訂製應用架構和資源配置方案，致力於為客戶打造穩固且高效的核心系統架構。

LINEPAY掛牌首日以348元登錄，並以450元開出，成交價一路推升至1,030元的天價，26日均價落在735.23元，成為興櫃股王。LINEPAY實收資本額新台幣6億元，2022年營收36.2億元、每股稅後純益（EPS）是7.51元；2023年營收47.79億、年增超過10億元，近四年營收亦呈現持續成長態勢。

LINEPAY 2023年營收占比，手續費收入事業約83％、金融推廣合作事業12％、行銷產品銷售事業5％；毛利占比部分，手續費收入事業占51％、金融推廣合作事業35％、行銷產品銷售事業14％。