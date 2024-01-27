暌違4年 元大再發台股ETF

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元大投信26日取得臺灣證券交易所同意，元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金（00940）將於3月11日展開募集，為元大投信自2019年後再度發行台股ETF，預料將再掀一波高息ETF投資熱潮。

國內ETF發行龍頭元大投信，具備業界指標級0050、0056發行經驗，針對市場趨勢與產品差異性，再推出首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF-元大臺灣價值高息於3月11日展開募集。

元大投信發行ETF經驗超過20年，旗下擁有包括國內首檔ETF 0050、國內首檔高股息ETF 0056的多檔千億級ETF，至2024年1月25日ETF資產管理規模達1.23兆元，為市場第一，本次推出「元大臺灣價值高息」是繼2017年發行元大台灣高息低波（00713）、2019年發行元大臺灣ESG永續（00850）後，再次募集台股ETF。

針對高股息ETF市場蓬勃發展，存ETF投資人數直線攀升，元大投信針對產品差異性，將00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成份股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

00940追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池，且每年5月初與11月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。