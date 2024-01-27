資金＋基本面轉佳 盤勢維持高檔震盪格局

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經濟數據分析： 中華經濟研究院發布最新預測，2024年台灣經濟呈現「內外皆溫」，動力來自投資、國外淨需求及民間消費動能持續，經濟成長率為3.1％，較前二次的估測值上修。

依中經院估測，2024年台灣經濟成長率應能「保三」，中經院強調投資和國外淨需求2024年都可望轉為正成長，一旦全球推出寬鬆貨幣政策，也將帶來資金成本降低的利多。

民間消費是近二年台灣經濟成長動能的支柱，歷經2023年高達8.38％的消費高成長後，2024年成長力道仍有2.08％，主因來自勞動市場改善、觀光休閒活絡，以及薪資成長可望高於通膨等，2024年經濟成長將呈現內外皆美。

2023年12月與2023年全年外銷訂單統計，2023年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16％，再度翻黑，遠低於預期。2023年全年接單也衰退至5,610.4億美元，年減15.9％，為連二年出現負成長。2024年第一季為電子產業淡季，包括升息遞延效應，美中貿易紛爭、預估2024年1月外銷訂單金額將續減，來到380億至400億美元，年減15.8％～20％，整體外銷訂單表現不如預期。

經濟部發布2023年全年工業生產指數平均86.11、製造業生產指數平均85.56，分別年減12.4％、12.8％，雙創統計以來最大跌幅。不過因AI需求熱絡、年前備貨效應，元月製造業生產估將正成長逾1成，可望逐季轉好。

盤勢分析：

中央銀行公布2023年12月金融情況，數據顯示與股市有關的四大指標包括證券劃撥存款、融資餘額、股市成交值與台股指數全數轉多，其中，散戶信心指標，證券劃撥存款餘額漲至3兆3,359億元，較前一個月增加462億元，連兩增並創下四個月新高，顯示市場資金相對寬鬆。

另外，目前正值法說旺季，預期多數公司對2024年看法相較於2023年均偏向正面，加上目前股價仍維持在所有均線之上，預期指數5日均線未跌破之前，大盤仍為多方掌控格局。

選股方向：

PCB產業也將因庫存回補可望迎來下個成長周期，雖然整體消費需求還需時間恢復致正面循環，但仍可因部分產品規格提升而受益，2024年預估全球電路板產值將回升至782億美元，較2023年增長6.3％，待整體消費市場的增長動能逐步接近全球經濟表現，全球PCB產值的成長速度也將回歸4％～5％的長期平均水準。

市場研究機構TrendForce公布最新1月下旬面板報價，隨著面板廠加大減產力道，再加上偏光片缺料問題發酵，1月下旬電視面板和監視器面板價格全面止跌，32吋率先小漲1美元。2月農曆年假期間，主要面板廠擴大歲修，平均產能利用率下探55％～60％，2月電視面板價格有機會全面反彈，面板產業將迎來春燕。