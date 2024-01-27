中砂 2024營收、獲利戰新高

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中砂三大事業部2024年展望

鑽石碟大廠中砂（1560）2024年將再創營運高峰，董事長林柏全指出，在先進製程產品高速成長，以及下半年市場需求的帶動之下，今年營收及獲利均有機會挑戰歷史新高。

林柏全強調，中砂堅持在高附加價值產品，除鑽石碟之外，再生晶圓也往17奈米迭代，為業界領先。客戶群廣泛，除晶圓代工龍頭外，亦與美系IDM、記憶體業者合作，迎強勁好年。

中砂2023年全年合併營收63.8億元，在國際局勢震盪，以及升息的環境下，仍繳出微幅衰退之成績，顯示公司強勁之韌性及在高值化產品布局有成。而2024年第一季度因工作時間少、營收將為全年的低點，第二季度開始，預估營收表現將會呈現季季增長之態勢，尤到下半年的旺季效應將更加明顯，第三季度展開高速啟航。

林柏全透露，中砂在產品結構，聚焦於高附加價值的先進製程產品，即5奈米及以下之製程技術。

其中，在公司的營收占比已有顯著之提升，未來更將持續增加，隨著龍頭客戶加大先進製程的投入，中砂在該領域的優勢，將進一步擴大。

客戶方面，中砂持續深耕長期合作的台灣及美系客戶，同時也在開拓更多的歐美客戶，初期雖屬小批量開發性質，但具有潛在的高速成長性，美系IDM大廠正如火如荼進行中，未來進入大規模量產，將有助於中砂未來業績的增加與平穩。

林柏全不諱言，研發的投入是中砂引領業界的祕訣，中砂預估今年毛利率將持續成長，得益於先進製程之毛利率，以及產品結構的優化；他強調，只要製程愈先進，對研磨標準就會更高、要求更加嚴格。

此外，再生晶圓也持續往17奈米推進，成熟產品亦透過良率的提升、產能優化之下，維持毛利表現。

2024年中砂營運加速提升，無論是營收及獲利表現，都將迎來亮眼的高速增長，在產業結構和國際化的雙軌並行下，中砂已準備就緒，迎向更加繁榮的未來。