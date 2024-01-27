台達電攜達慧互聯 再建AI新碉堡

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前進AI再傳佳績，台達電（2308）旗下子公司達慧互聯近期成功將inData+導入台灣知名石化大廠中，還順帶協助該廠導入兩種AI模型，成功讓AI應用在產業界落腳。

拚AI新進程，除了台達動起來外，台達集團成員也沒閒著，持續以鴨子划水的姿態，擴大AI市占。

近期即傳出台達電旗下子公司達慧互聯成功打入石化業，並與台灣知名石化大廠展開合作，將inData+導入石化廠內，協助其整合產線中2,000個關鍵點數據，將採樣密度時間從五秒縮短至一秒，另設備振動數據也從原本的兩小時縮短至一秒，此外，還可以透過統一API介面進行數據分析和AI應用，大幅優化數據品質。

除此之外，達慧互聯也協助該廠導入兩種AI模型，藉以判斷設備是否正常運作，並偵測軸承的損耗程度，如此一來，現場人員即可獲取設備生命週期狀態，從而避免無預警的停機所造成的損失與工安意外的發生。

由達慧互聯團隊自行開發、多種具智慧化功能的AI模組，如PdM AI可偵測設備狀態進行預維修、Quality AI能透過視覺技術辨識產品瑕疵確保品質、Green AI可讓設備能源數據透明、Safety AI可提升設備安全降低工安事件發生機率。

台達電指出，inData+具毫秒級資料擷取與開放性資料管理設計，可以協助管理者全面掌握系統狀態，且支援多元通訊協定，如業界常用的OPC DA Client、OPC UA、Modbus、MQTT，整合廠內各式機台，從而打造出無縫工業聯網系統。