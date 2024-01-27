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安可 去年11、12月轉虧為盈

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ITO導電玻璃廠安可（3615）近期股價大漲，被列為警示股，26日公告自結損益，去年11、12月稅後純益約700萬元、年成長250％，每股純益約0.05元，相比前一年轉虧為盈。

安可26日股價下跌2.21％、收盤價30.95元，累計本周仍大漲17.23％。

去年12月合併營收約8,500萬元、年成長4％，稅前盈餘約200萬元、年減78％，稅後純益約400萬元、年減73％，每股純益約0.02元。累計11、12月合併營收約1.76億元、相比前一年減少3％，稅前盈餘約400萬元，稅後純益約700萬元、年成長250％，每股純益約0.05元，相比前一年轉虧為盈。

安可去年前三季合併營收約8.03億元，相比前一年減少7.59％，本業小虧372萬元，稅後純益約5,900萬元，每股純益約0.86元。以此估算，安可去年每股純益接近1元。

從產品組合來看，安可去年光電產品的比重約75％、化學產品的比重約25％。光電產品已鍍膜為主，包括觸控面板相關光學和金屬鍍膜、液晶面板抗干擾鍍膜、保護玻璃抗反射度膜、電致變色相關光學膜及反射膜。另外還有加工沖型，包括光學膠、防爆膜、機構複合交代、晶片黏結薄膜、光學膜等。化學品則以矽橡膠為主。

今年營運展望來看，安可表示，光電業務還是些許下滑，但是車用比重拉升，出貨表現可望恢復成長。未來策略方面，公司會強化電致變色後視鏡片無金屬反射層等產品、還有車用OCA、半導體用DAF、PSA，以及金屬光柵等。

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