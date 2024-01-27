奇偶 強攻雲端後市可期

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安控廠商奇偶（3356）26日以42元開盤，午盤曾一度觸及45.2元，終場以43.25元作收，單日上漲1.6元，單日漲幅為3.84％，成交量暴增至2,992張。

奇偶2023年的營收12.64億元，年減4.14％，前三季每股稅後純益2.39元，較前一年度同期的0.82元明顯成長。

奇偶已將研發資源全數轉向軟體研發，未來朝著影像整合服務為定位來發展，依客戶需求來整合硬體，並以雲端及軟體解決方案為主，2024年第一季雲端平台將上線，隨著新平台上線及雲端策略明確，後市可期。