泰金寶-DR 站上所有均線

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泰金寶-DR（9105）完成新廠布局，效益可望在今年展現，隨著基本面好轉，再加上籌碼落底，泰金寶-DR上周跟進展開攻勢，26日以7.98％漲幅一舉站上所有均線，同時也成功拉大周漲幅至17％，周線連二紅成定局。

因應新品生產需求，泰金寶泰國新廠區三座廠已完成土建，預訂今年第一季底、第二季初就會啟動泰國第一座新廠生產，第三、四季會再開第二座，為因應生產所需，今年新廠也會擴大自動化布局，初估每年將會導入2,000支自動化手臂大軍，以降低對人力的需求。