上市櫃建商大手筆搶地 有錢途

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2024年以來加碼購置土地的營建股

上市櫃建商看好房市紛紛砸錢購地，今年1月迄今已經有六家建商陸續砸下大約66億元購置土地，包括國揚（2505）、全坤建（2509）、皇普（2528）、皇翔（2545）、亞昕國際（5213）、永信建（5508）等，為未來四～五年業績鋪路。

最新一起是寶徠（1805）26日宣布，將授權董事長在北市南港取得開發案，簽訂合建契約，計畫插旗南港。

2024下半年可望迎來台北市信義計畫區大戶產品「松雍」完工交屋的寶徠，儘管新案尚未完工，但銷售成績最近傳出喜訊，交屋入帳後現金可望逐步回收。為布局未來業績來說，寶徠董事會決議，授權董事長就北市南港區開發案，簽訂合建契約，計畫「錢」進南港卡位。

國揚2023年為完工入帳空窗期，但2024年起將連續四年有新案交屋挹注，獵地需求也轉強，日前國揚子公司神揚建設豪擲9.21億元，向高雄市政府地政局競標到高雄市楠梓區援中段二小段40-1地號土地，擴大土地存量。

2023年同樣是完工入帳空窗期的全坤建，2024、2025年將陸續有新案交屋認列，現金也可望快速回收，日前也出手購地，擬簽下台北市大同區玉泉段二小段159等15筆地號413坪土地，採都更方式進行合建分屋，深耕大台北都會區都更案。

皇普近兩年新經營團隊進駐後，推案策略靈活，改採中小坪數產品為主，推案銷售成績亮眼，2024年也將有不少新案完工交屋，為未來業績暖身，皇普也加碼購地，日前斥資17.75億元，買下桃園市桃園區富國段1,543.355坪土地。

另外，皇翔2024年初也出手搶地，豪擲11.46億元，掃進台北市中正區城中段二小段390、391等525坪可移轉古蹟容積的土地；看好剛需買盤，亞昕國際日前則以20.46億元買下林口力行段1,283.81坪土地，未來規畫總銷百億元大案，另外，也準備出手卡位台中南屯區土地；南台灣營建股績優生永信建，日前斥資6.87億元，買下高雄市仁武區1,309.62坪土地，積極補貨。