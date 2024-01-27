前往主要內容
工商時報LOGO

台肥氨能事業 潛在商機大

總部遷至「TFC南港經貿大樓」

台肥將打造「氨能」新事業體，要用台肥昔日製肥原料「液氨」，跨入乾淨能源產業。圖為台肥生產的肥料。圖／本報資料照片
台肥將打造「氨能」新事業體，要用台肥昔日製肥原料「液氨」，跨入乾淨能源產業。圖為台肥生產的肥料。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台肥（1722）26日將企業總部由南京東路二段台肥大樓，遷至全新落成的A級商辦「TFC南港經貿大樓」。台肥董事長李孫榮宣示，將打造「氨能」全新事業體，要用台肥昔日的製肥原料「液氨」，跨入乾淨能源產業，一旦一切進入軌道，預估潛在商機有望破兆元。

台肥新總部「TFC南港經貿大樓」前身是台肥南港廠，也是台肥「起家厝」，該案由台肥自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，吸引超微、美光、微軟、台積電、惠普等多家國際科技大廠進駐。這裡其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮指出，氨能是計畫配合政府「淨零」政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨混燒，以減少燃煤用量，或利用氨裂解為氫，進而發展氫能。台肥希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口全台第一批低碳氨，未來也會持續引進更多低碳氨，伴隨儲運需求加大，計畫投入30億元，再興建二座液氨儲槽，讓整體儲存量達8萬噸。

台肥指出，氨的運用除了作為化工材料，也可供應水泥廠、火力電廠，轉化為氫後，可以作為大型燃料電池、供應加氫站、火力電廠、半導體需求、鋼鐵需求等。

更大的商機在「船舶加氨」市場，目前船舶的動力現在都是靠柴油，而全球不少大型貨輪都會經過台灣海峽，台肥計劃建立台中港國際船舶加氨系統，未來只要經過台海船隻有部分在台肥加氨站加氨，潛在商機可觀。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 教授月領6萬退休金 4年後快活不下去？專家指「少做1事」

  2. 領錢好過年 9筆給付這2天發放 最高近10萬

  3. 勞保基金破產倒數！ 今年再挹注破千億預算 1月已入帳300億

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。