台肥氨能事業 潛在商機大

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台肥（1722）26日將企業總部由南京東路二段台肥大樓，遷至全新落成的A級商辦「TFC南港經貿大樓」。台肥董事長李孫榮宣示，將打造「氨能」全新事業體，要用台肥昔日的製肥原料「液氨」，跨入乾淨能源產業，一旦一切進入軌道，預估潛在商機有望破兆元。

台肥新總部「TFC南港經貿大樓」前身是台肥南港廠，也是台肥「起家厝」，該案由台肥自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，吸引超微、美光、微軟、台積電、惠普等多家國際科技大廠進駐。這裡其實也是台肥的起家厝，大樓所在地前身是台肥南港廠，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮指出，氨能是計畫配合政府「淨零」政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨混燒，以減少燃煤用量，或利用氨裂解為氫，進而發展氫能。台肥希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年6月自沙烏地阿拉伯SABIC AN公司進口全台第一批低碳氨，未來也會持續引進更多低碳氨，伴隨儲運需求加大，計畫投入30億元，再興建二座液氨儲槽，讓整體儲存量達8萬噸。

台肥指出，氨的運用除了作為化工材料，也可供應水泥廠、火力電廠，轉化為氫後，可以作為大型燃料電池、供應加氫站、火力電廠、半導體需求、鋼鐵需求等。

更大的商機在「船舶加氨」市場，目前船舶的動力現在都是靠柴油，而全球不少大型貨輪都會經過台灣海峽，台肥計劃建立台中港國際船舶加氨系統，未來只要經過台海船隻有部分在台肥加氨站加氨，潛在商機可觀。