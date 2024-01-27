華新 收購義國廢不銹鋼廠

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華新（1605）布局循環經濟商機，26日董事會通過其義大利子公司Cogne Acciai Speciali（簡稱CAS），以總價2,800萬歐元取得義大利Com.Steel Inox S.p.A（簡稱Inox）65％股權，以鞏固不銹鋼製程之關鍵料源，進一步推進循環經濟理念。

華新指出，歐洲領導金屬回收商Com.Steel S.p.A（簡稱Com.Steel）是CAS長期供應商；Inox是Com.Steel分割設立之子公司，專精不銹鋼暨鎳基合金回收處理。

華新董事長焦佑倫表示，廢不銹鋼是支持華新麗華淨零行動的關鍵之一，華新將與Com.Steel合作，推動不銹鋼產業的綠色轉型。

焦佑倫指出，投資Inox不僅確保高質量再生原料供貨來源之穩定性，亦可藉由深化關鍵供應鏈的夥伴關係有效降低生產成本。更重要的是，華新得以打造完整的閉環供應鏈，連結下游客戶建立廢鋼再生循環，落實推動循環經濟的承諾。

華新近年積極投資不銹鋼、冰鎳以及海底電纜等產業，在不銹鋼事業持續深耕，加強經營體質提升產品高值化，以產業策略合作增加整體競爭力，並不且斷將永續工作融入價值鏈。公司將會持續與供應商、合作夥伴以及所有利害關係人密切合作，共同致力實現可持續性的未來。