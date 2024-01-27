時碩 2024年挑戰雙成長

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時碩（4566）26日法說會，預期半導體及自行車等產業景氣最快第二季、最慢下半年回升，2024年擬小量提供微創手術釘槍零組件給醫療器材客戶，正式進軍大陸醫材製造市場，全年營收及獲利追求成長。

時碩雖打入比亞迪及特斯拉兩電動車廠汽車零件供應鏈體系，2023年營收及獲利卻遭逢半導體及自行車等工業應用客戶去化庫存等亂流而下滑。2023年第四季合併營收9.94億元，年減18％；2023年合併營收42.09億元，年減幅約16％。

時碩指出，2023年第四季本業獲利，惟美元佔營收帳款計價幣別營收占比逾40％，需認列匯損，第四季能否獲利端視匯損金額，全年會獲利。

時碩2023年汽車事業營收占比52％、工業應用42％，航太產業營收比重6％，其中汽車事業年減幅低於工業應用，主因工業應用事業的半導體及自行車業客戶2023年去化庫存，預期目前自行車及半導體產業景氣是谷底，自行車及半導體業客戶去化庫存告一段落，最快第二季、最慢下半年景氣回升。

時碩指出，2024年有利因素，包括製造業供給與需求回升；NEV（涵蓋純電動車及油電混合電動車的新能源車）市場滲透；石化產業持續需求；航空業快速復甦；進入大陸醫材製造市場（CDMO），2024年將會小量提供微創手術釘槍零件給醫療器材客戶。

時碩2024年汽車事業持續供應給電機軸、馬達殼、剎車系統及轉向系統零件，1月汽車零件出貨表現不錯，2月農曆過年影響生產及出貨，第一季營運未必能勝過去年同期，營運審慎看待。