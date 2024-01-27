IT掀價格戰 順達保守看今年

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順達近六個季度營收獲利

電池模組廠順達（3211）公告自結獲利，去年第四季稅後純益約2.68億元、季成長71.8％，每股稅後純益（EPS）1.77元；累計2023年稅後純益約7.88億元、年減1.5％，EPS 5.23元，表現和去年相當。順達預期今年IT產品價格戰，對於營收和毛利率都有負面影響，資料中心BBU接單正向，非IT產品的營收貢獻可望突破10％。

順達公告2023年自結損益，去年第四季合併營收約44.49億元、季增3.2％，營業利益約1.61億元、相比前一季減少37.35％，稅前盈餘約3.35億元、季增69.2％，稅後純益約2.68億元、季成長71.8％，EPS 1.77元。

累計2023年全年合併營收約172.3億元，相比前一年減少9.66％，營業利益約7億元，年減19.63％，稅前盈餘約10.77億元、年減5.53％，稅後純益約7.88億元、年減1.5％，EPS 5.23元。

順達對於今年的展望保守，2024年的平板電腦出貨持平，筆電微幅成長，公司接單狀況來看，預估營收會比2023年下降。而且通膨、高利率和地緣政治影響之下，供應鏈需要分散製造基地，造成管理和製造成本增加，此外同業進行價格戰，也對營運造成不利影響。

非IT產品方面，BBU、ESS維持穩定成長，資料中心的需求年成長率達10％，公司以美系客戶為主，預期今年倍數成長。居家型電池今年大幅成長，但也面臨紅色供應鏈競爭，2024年期望守住出貨動能。輕型電動載具包含電動腳踏車、電動滑板車和電動載具，電動自行車市場還在消化庫存，期望下半年恢復動能。

非IT產品的營收貢獻去年還不到10％，今年可望超過1成，非IT產品的毛利率相對IT好一點、有兩位數的毛利率。

順達手上持有機場捷運A7站產業專用區土地，其中4,047坪土地和富宇建設合建分售住宅用地，土地總售價26.3億元，預計2024年上半年完成，屆時可認列利益。另一塊1,926坪土地規劃興建二期廠辦大樓，預計2025年第一季完工取得使用執照。