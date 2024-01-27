張智忠無心插柳 開啟職場新旅程

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

達人小檔案

83年次的探索星球執行長Daniel張智忠，創立探索星球Go Explore Planet是一段奇妙的過程，從大學時期當背包客的豐富體驗、攝影興趣逐步轉化，至今客戶涵蓋ANA航空、長榮航空、IKEA、aws、原住民委員會、旅遊業者等。Daniel鼓勵每個人探索未知世界，創造無限可能。

Daniel從小立志當一位國際商務人士，喜好國際事務的他在大學有多次背包客的體驗，大學畢業後在美國打工遊學（working holiday）時，波蘭室友透過影片介紹波蘭國家，但2015到2016年時在YouTube卻找不到相似介紹台灣的影片，當時便埋下拍攝介紹台灣影片的種子。

回國趁著工作之餘買一台空拍機，選在東北角沿岸，以不同視野介紹台灣，完成心願清單，將成品上傳到旅遊頻道，意外獲得廣大回響，多個案子找上門，Daniel回憶當時僅是單純想要分享台灣的景點，卻意外開啟自己人生的轉折點，創立專業影像公司－探索星球Go Explore Planet。

Daniel目標將探索星球Go Explore Planet推向旅遊品牌，如同國家地理頻道的屬性，探索星球字面上意思是鼓勵大家朝著所感興趣領域探索未知，擺脫社會的框架，開闊的心胸面對世界。

Daniel說在南美洲時認識一位法國大哥，每天徒步走上山再以滑翔翼飛下山，還有遇到以風帆環遊世界的一對夫妻，背包客的經歷瞭解到雖然大家來自不同國家、文化背景、膚色，但內心是很真誠的。「我要透過探索星球Go Explore Planet的平台，傳達人不能被制約住、人是自由的理念。」

談到與長榮航空的合作過程，是一連串的巧合。2020年全球疫情重創航空旅遊產業，呈現雪崩式下滑，長榮航空推出「偽出國」包機父親節啟航5288的搭飛機環島活動，當時Daniel參加這場活動拍攝影片分享在旅遊頻道，吸引長榮航空的關注，後續長榮航空推出空服員、空廚、機師等三大體驗營便邀請一同合作，秉持疫情期間共體時艱，加量不加價，Daniel珍惜每一次的合作機會，以認真及負責任態度，換得客戶對他滿滿的信任感。每當客戶回頭再找探索星球時，也是對團隊信任的證明。

隨著知名度打開及客戶間的推薦，案子都是主動找上門，工作區從自己家的書房開始，到伙伴人數擴增，遂在家族閒置空間設立企業據點，目前員工及外包有15位。

Daniel自我要求很高，創立初期就以大企業的格局及規格來接待客戶，除了文件要求、談吐、經營企業小細節都高度要求，例如過去以來開會記錄一定打成文字檔歸類，甚至招募伙伴是以高於同業薪資水平聘僱，並給足成就感及未來感，如此才能留住優秀人才，達到成為精緻型企業的目標。

Daniel說機會留給準備好的人。當我們接到IKEA及ANA案子時，二家公司專門派人從總公司來台灣與他們洽談，ANA是回頭客之一，證明我們是突破創新、溝通順暢、與時俱進的企業，因為我們充足準備，提前沙盤推演任何可能發生的事情。

每當遇到挫折及挑戰時，Daniel會開車聽純音樂與自己對話，聽純音樂會將自己拉回當時當背包客的回憶，時刻提醒自己莫忘初衷，踩穩腳步不隨波逐流。

達人座右銘

值得被客戶信任的團隊是提前沙盤推演以增加應變能力，溝通順暢、與時俱進、有企劃能力的影像公司，朝著旅遊生活品牌目標邁進。