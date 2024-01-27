劉聖祈跨域相融 鋼線企業華麗轉身

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達人小檔案

久泰精業成立於1983年，至今已有40年左右的時間，專業生產高品質銲接鋼線網及其配件，總經理劉聖祈為二代接班，小時候在加拿大溫哥華留學，具有電腦相關、網路軟硬體整合、公共管理等工作經驗，回台灣後繼續攻讀雲科大的高階管理碩士EMBA，持續精進自己的實力，並於2021年獲得台灣百大MVP經理人的殊榮。

要做就要做到最好

劉聖祈初期先回台灣管理企業旗下的飯店，直到約2017年才開始進入久泰精業了解廠區、產線，變成早上到工廠上班，空閒時間再回飯店兩邊跑的狀態。他表示一件事要做就要做到最好，因此決定從基層開始認識，才能實際完整地了解公司運作，也藉此觀察到公司當前系統已經不符合時空背景，還需要導入新系統來整合。

他提到原有基本的ERP系統，最多迎合到銷售面，可是在後面的製程、生產、排程等已漸漸無法達到所要的標準，因此決定從這部分開始改革，建立全新系統及提升軟硬體，並導入ERP／SFT／EKB等鼎新系統，使舊式傳統化的製鐵工廠轉化成數位化的新穎智能工廠，以工業4.0目標為起頭，將傳統無網絡通訊的機械透過IoT軟硬體之改良，達成約55％的機聯網進度，並持續增加完成率，把過往需人工處理、人事作業、部門面交的對應時間，透過機聯網大大地減少人事成本並且提升報表準確度和降低數字出錯率，間接增加產能。

而改變的過程也遇到了非常多的困難，例如：資深老將要學習新系統的反彈，劉聖祈用耐心來帶領團隊，教導團隊整合的重要性，把團隊精神建立起來後再去導入系統，讓每個部門各司其職，使公司的利益最大化。也因為擁有管理飯店的相關經驗，他在跨領域到鋼線的產業時，就能代入組織架構的概念，把以客為尊的價值做出來，希望公司能以這個中心思想去服務客人。

此外劉聖祈透過與管理層的討論，理解高階經理思考與邏輯，將他們的理念與Know How整合到標籤系統並留存下來，把整個流程SOP化再導入EIP文管系統，讓智慧的價值傳承。

跨域知識相輔相成

飯店的工作相較於工廠，每天都會遇見和認識許多不同的客人。劉聖祈表示自己喜歡與人相處的互動，因此剛踏入久泰精業時，他需要克服工廠繁雜的環境和製造面的相對乏味。為了應對這挑戰，他每天都會設定明確的目標，例如降低成本、穩定品質、提高產量與總銷售額等，並導入KPI的概念。藉由達成這些目標，他逐漸累積獲得成就感，也慢慢培養出對工廠的興趣與熱情。

同時，由於飯店與工廠兩邊的經營模式不同，劉聖祈經常需要轉換思維。他將久泰精業的優點與理念引入飯店經營中，同時將飯店的品質和服務概念應用到久泰精業內。這樣的整合使得兩者相輔相成，不僅做到面面俱到，也使得兩間公司的營運方針更靈活與彈性。

在公益環保貢獻部分，久泰精業董事長－也是劉聖祈的父親，創立斗六福氣教會，身為創會牧師的他感恩奉獻，同時也為斗六人民傳福音、造福社區，回饋給雲林人民，祈求斗六這片土地能夠興旺。

此外，久泰精業也非常重視環保減碳的議題，實踐企業ESG、碳盤查，下個階段的目標是朝向幸福企業，透過建立育才部門，讓新進員工有妥善的職場規畫。

迎接未來挑戰，久泰精業秉持不斷改善的精神，持續挑戰自我、推動改革，劉聖祈認為，企業要長久經營，需要不斷的求新求變，懷著謙虛的心態以及深具危機的改革意識，才能促進公司及全體同仁共同成長，達到員工得意、顧客滿意、股東樂意的企業經營目標。

達人座右銘

好的管理必須

要有竿也有杖