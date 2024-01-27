台南房市 外環道路完工 北區大翻身

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台南北區中古屋大樓房價摘要

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台南外環道路最後一里路的四期工程完工之後，台南北區將連通南科、永康、安南區和中西區等區域，加上整體房市的齊漲，區域的整體中古屋房價，三年來平均上漲30％到40％，在透天價格漲上2千萬元之後，台南北區少數的鄭子寮重劃區未滿5年的二房加平面車位新古屋，最搶手，總價大約1,300萬元，三房加平車總價則約1,500萬元。

台慶不動產台南公園北安加盟店店東郭南江表示，台南外環道路的四期工程，就位在台南北區境內，完工之後，整個外環道路就大功告成，這條交通動脈也將把台南北區、南科、永康、安南區和中西區等交通孔道打通，對區域繁榮助力甚大，更有助南科族群前來購屋置產、或是定居。

郭南江指出，受惠外環道路、以及整體房市的多頭走勢，台南北區的中古屋整體房價，三年來平均上漲30％到40％，其中，以2021年7月到2022年7月的漲勢最明顯。

他說，以未滿5年的新古屋來說，目前平均每坪大約介於36萬元到39萬元之間，5到15年的中古屋則是落在每坪23萬到30萬元，以北府苑大樓住宅建案為例，三年前預售時，每坪約28到32萬元，2023年10月完工交屋之後的成交價，已來到每坪39到40萬元之間。

目前，台南北區的房市重心包括鄭子寮重劃區、以及開元商圈，其中，鄭子寮重劃區是北區少數的重劃區，也是建商推出大樓住宅的重點區段，迄今已有十多棟新大樓。

郭南江表示，由於鄭子寮重劃區的透天厝價格，已經漲至2千萬元以上，因此，在價位的選擇上，想要進駐北區的購屋客，反而趨向大樓住宅，特別是二房和三房的產品。

區內最熱門的標的，首推未滿5年二房加平面車位的新古屋，總價大約1,300萬元，三房加平車總價1,500萬元左右，也相當受到青睞，不過，郭南江說，即使買家意願很高，但基於安全交屋和過戶的居住品質考量，他會先向購屋者詳細說明屋況，不會急著成交，因此，最快三天才會完成一筆交易。