龍來春遊 2024台灣燈會在臺南

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龍年春節必遊臺南！市長黃偉哲表示，為歡慶臺南400，臺南人是用辦喜事的心情來舉辦台灣燈會，歡迎大家「龍來臺南」過新年，細細品味臺南豐厚的文化底蘊與美食美景。

「2024台灣燈會在臺南」（安平燈區2/3-3/10，高鐵燈區2/24-3/10）2024台灣燈會在臺南，是迎接臺南400的第一個國際級觀光盛會，本屆台灣燈會以「龍耀臺南」為主軸，有「安平燈區」及「高鐵燈區」。

「安平燈區」於2/3搶先開展，規劃有2大策展主題：「臺南400」與「河光往事」，共展出30件精采作品、數百場精采表演；開幕當天，將上演明華園總團久違鉅作：不朽海神傳說《媽祖》，假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀。「高鐵燈區」規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，策展包含：「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」。高達22公尺之主燈「龍來台灣」就坐落此處；另有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精采展演。

為了感謝諸多在地宮廟熱烈響應台灣燈會，另規劃市區的「埕南燈區」，預計2/4在臺灣文學館啟燈，包括3條「光明朝聖之路」，規劃有「兌悅之門」、「枋溪合境」及「紅瓦香洋」3條路線，「兌悅之門」分別串聯地方的消防局中正分局、普濟燈會、成功燈會、神農燈會到兌悅門等景點及宮廟；「枋溪合境」串聯府城城隍廟、清水寺、馬公廟、永華宮；「紅瓦香洋」則串聯保西代天府、歸仁仁壽宮、關廟山西宮等南關線三大廟。

「2024龍崎光節：空山祭」（活動至2/18）以「龍火餘燼」為策展主題，藉由「火」的主題元素發想，本屆作品共有12組藝術家、16件藝術創作及3種參與互動，引領來訪光節的民眾循著光影，感受從「餘燼」到「復燃」的過程，走入山林，照見自我，看見傳承。推薦南關線順遊景點，如獨特月世界景觀的牛埔泥岩水土保持教學園區、龍崎文衡殿，還有關廟區的大潭埤旺萊公園及關廟山西宮等。

「月之美術館年度特展‧2023漫月美行動〈愛呀！〉展覽」（活動至3/3）本屆「月之美術館」由14組藝術團隊，共6件新設作品與12件分布在5條街區及老屋空間的常設作品，還有期間限定特色卡牌可蒐集，更首度將AR擴增實境導覽方式導入展區，歡迎大家來一起來體驗。

「月津港燈節」（1/27-3/3）鹽水月津港燈節已經打下口碑，每年邀請海內外藝術家團隊透過各種藝術型態共創精采的璀璨燈節。今年首度擴大延伸至新營天鵝湖，打造新營波光節，絕對不容錯過。鹽水區順遊景點如橋南老街、永成戲院、鹽水八角樓、鹽水武廟、鹽水車站等。

南市觀旅局林國華局長表示，過年期間到臺南遊玩，除了走逛各地燈會之外，還可親近自然，如鹽水區信義路旁波斯菊、百日草休耕花海，或六甲區的落羽松森林、梅嶺的梅花，或濱海線秋冬來訪的黑面琵鷺，真心建議一定要來臺南多住幾天，歡喜迎接吉祥的龍年。（臺南市政府觀光旅遊局廣告）