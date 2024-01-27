陳玉庭隨心所玉畫展 星光熠熠

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由金鐘獎最佳男配角邱凱偉Darren精心策劃的「隨心所玉」個展，日前在台北市藝文推廣處（臺北市松山區八德路3段25號）舉行簡單但隆重的開幕儀式，陳玉庭並將於1月28日上午10點親自導覽。

該展開幕儀式由台北市藝文推廣處林信耀處長親自主持，期間外交部駐汶萊史亞平大使、駐新加坡前大使梁國興、戴輝源公使、聖約翰科技大學唐彥博校長、中國美術協會李沃源理事長等眾多貴賓出席，可說是一場藝術界的盛會。

該展策展人邱凱偉除了親力親為在展場協助所有的布置外，這次的畫冊與每幅畫作的介紹也都由他設計完成，對玉庭的作品可說是最近距離的詳釋。邱凱偉同時也受小姨陳玉庭邀請，一起合作了一幅畫作，由陳玉庭先畫，邱凱偉後疊加，在陳玉庭的寫意作品上邱凱偉加上了自己創造的QPEE公仔圖像，使得此次的畫展內容更加精彩。策展過程中好人緣的他，除了杰威爾公司的全力支持，更特地動員了劇組專業場務、金馬獎燈光師到場幫畫展畫龍點睛，開幕儀式當日也力邀鄧安寧導演、方文山、郭彥甫、陳志強、名模姚采穎星光閃閃的影劇圈好友們前往看展。

「隨心所玉」是這次個展的主題，「隨心」是自然現象的賦予，「所玉」則是努力的過程和成果，為了此次的個展，陳玉庭特別從新加坡帶回去年應邀在新加坡為台灣雙十國慶所創作的「巍巍玉山」主視覺作品和大家分享。本次展出計書畫、油畫及綜合媒體共四個展覽廳，及獲得世界各地藝術界推薦創作；同時也展出2022年江蘇現代美術館獲得一等獎的作品。