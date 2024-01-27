麗寶樂園渡假區 新春玩起來

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農曆春節2月8至14日期間舉辦「LINE FRIRNDS好運刮刮樂」開運活動，憑探索世界、麗寶福容大飯店 （限餐飲消費），單筆消費滿1,000元可兌換刮刮卡乙張。凡活動期間入住LINE FRIENDS主題房，每房可兌換刮刮卡2張，住兩房可獲4張依此類推，獎項有探索世界、馬拉灣、密室逃脫等門票，刮出歡樂與好運。

麗寶樂園渡假區2024寒假春節檔期，2月8日（小年夜）至14日（初五），期間12歲以下只要199元，玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；2月10日（初一）、13日（初四）16：00後入園可享雙人月光票499元優惠，還能徜徉欣賞樂園夜間的浪漫氛圍。

正逢一周年慶典的「熊大的麗寶小鎮」，以LINE FRIENDS角色明星們打造的沉浸式互動體驗園區。小鎮裡由熊大鎮長幫大家實現願望的「祈願花火」、「互動塗鴉」遊戲，是周年慶新玩法，2月10日（初一）、12日（初三）10：40～11：00在探索大道，舉辦熊大兔兔見面會新年場。即日起至2月14日活動期間凡於探索世界、麗寶福容大飯店單筆消費滿1,000元，至指定網站登錄發票並加入麗寶Ocard會員，即可獲得抽獎資格，獎項有麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房住宿券、AirVida穿戴式空氣清淨機（熊大款）、LINE FRIENDS周邊商品等。麗寶樂園渡假區官網：https：//www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp/。