迎龍年 全台福容祭超值優惠

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龍年到，吃喝玩樂從北到南，福容大飯店一次推薦給你！春節到福容桃園機捷A8店享受三溫暖黃金美人湯，或到福容台北一館安排一場舒心的SPA之旅，入住「容光煥發 好運連年」住房專案5,388元起，再贈Lih SPA療程乙套（20分鐘），福容中壢店除夕至初五最低只要3,465元。

福容福隆店推出「龍來福隆過好年」住房專案，2月8日至13日入住經典房型精緻和洋客房每晚只要10,888元起。福容淡水漁碼店推出「二大二小親子假期」12,999元入住市景豪華客房，再享淡水阿熊勇闖歡樂島無限暢玩卡等八重好禮。

福容桃園機捷A8店2月9日至13日推出「龍祥如意慶團圓」住房專案！每晚4,289元起，再享多重好禮包含A8熊寶寶、福隆海洋溫泉入浴粉、三溫暖黃金美人湯享受新春輕旅行。福容中壢店同樣推出春節住房專案，除夕至初五最低只要3,465元即可入住中壢站前星級飯店。

福容高雄店1月27日至2月25日推出「豪華雙床愛河景」5699元起，再贈福隆海洋溫泉粉及限量小鴨造型禮品組，每日限量5間。期間凡著黃色服飾或配件，可享田園咖啡廳9折優惠。七天春節連續假期，福容高雄店精緻客房入住一晚，享福會員價最低3,872元起。假期恰逢西洋情人節，福容桃園店、福容花蓮店都推出情人節限定專案，提供精美紅酒等甜蜜小禮。福容大飯店官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）