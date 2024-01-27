頂級超市進駐桃園核心商圈 蘇俊賓：盼在地商品被看見

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桃園市副市長蘇俊賓今率市府團隊參加「Ｍia C’bon中壢SOGO店」開幕活動，並與Mia C’bon總經理王俊超及中壢SOGO店經理顏貝芳共同揭幕。這次開慕的Mia C’bon中壢sogo店為該集團2024年首家新分店，也是該超市第23家分店，與百貨指標品牌SOGO百貨強強聯手，於在遠東SOGO百貨地下一樓顧客消費最頻繁的美食街進駐設立，並以社會責任為己任，提供市民兼具質感和永續的消費新選擇。

遠東SOGO百貨中壢店位於中壢六和商圈，集於精品與時尚的購物標的，在區域環境優勢上，六和商圈內有著中壢區行政中心，周圍林立著金融機關，加上商圈生活機能齊全，周圍還有公園綠地，尤其隨著老街溪整治計畫完成後，在商圈內設立周邊步道、公園綠美化工程，鄰近建案快速發展，為南桃園消費生活重心，這次Mia C’bon超市開幕將提供市民多元消費選擇，帶動本市區域經濟發展。

蘇俊賓表示，Mia C’bon超市超商引進桃園蘆竹、新屋等地優質農產品，如源鮮智慧農場等，並與取得有機認證及產銷履歷的在地青農合作，協助桃園農民及商家，將優質在地商品上架，持續支持桃園在地農業永續發展，希望讓更多優質的在地商品能被看見。同時也感謝家福股份有限公司持續投資桃園市，並感謝遠東SOGO持續提供中壢區市民更多元的消費選擇。

頂級超市Mia C’bon中壢SOGO店盛大開幕，耗資4000萬精緻打造佔地200坪高質感購物賣場，26大品類近萬件商品，進口佔比達60％，其中日本商品達20％。開幕日限定福袋＄499內含6樣好禮，總價值超過＄1500，十大開幕感恩好禮鉅獻，還有好鄰居回饋，每週三不限金額95折，歡迎市民朋友前往選購。