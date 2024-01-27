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春節前街頭關懷街友 仕招基金會北市發千份紅包捎來祝福

  • 中時即時 黃敬文
仕招社會福利慈善事業基金會在26日深夜至今日凌晨展開關懷街友活動，多名志工前往包含台北車站周邊在內等台北市各街友聚集地，分送千份500元紅包應獻上祝福。（杜宜諳攝）
仕招社會福利慈善事業基金會在26日深夜至今日凌晨展開關懷街友活動，多名志工前往包含台北車站周邊在內等台北市各街友聚集地，分送千份500元紅包應獻上祝福。（杜宜諳攝）

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中華民族一年中最重要的節日莫過於春節，家家戶戶都會團聚迎接新的一年，然而卻有一群流落街頭的苦命人有家歸不得，為此仕招社會福利慈善事業基金會在昨(26)日深夜至今日凌晨，多名志工前往包含台北車站周邊在內等台北市各街友聚集地分送千份500元紅包，盼在寒流來襲的夜晚中，能為街友們帶來祝福以及關懷。

寒風刺骨，但仕招基金會志工們在台北市社會局社工的配合下，走到街頭發起關懷街友活動，在關懷街友之餘也每人致贈500元紅包一份；除了台北車站外，二二八公園、艋舺公園、大同老城區、萬華周邊的舊社區、西門町這些有街友逗留的地方，都有志工前往關懷，並獻上一份祝福。

仕招基金會課長周哲仁表示，今日是農曆年前時刻，基金會秉持著董事長蔡衍明的理念與指示，來到台北車站慰問周邊的街友們，基金會在每年三節期間都會前往街頭關懷街友並致贈紅包，盼能給他們一點祝福，可以開心過節。

他說，董事長蔡衍明在31歲成立仕招基金會，一向是秉持著推廣家庭、孝親的觀念，後於2002年時覺得路邊流浪的街友朋友們，在家家戶戶團圓歡聚時卻有家歸不得、無家可以去，所以希望基金會能夠給街友帶來一點祝福。

周哲仁指出，基金會固定在逢年過節時，給街友分捎來一份祝福與500元的紅包，盼他們在過節時有點錢，能買一些自己喜歡的東西過節，讓他們有快樂的感覺。

周哲仁強調，今天再次前往台北車站關懷街友，也感謝北市社會局社工這22年來給他們的協助，讓民間企業有這個心，又有公部門的幫忙，基金會才能夠把董事長蔡衍明這份愛心繼續傳播下去，未來也持續做下去。

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