賴清德：大力促成台積電落腳嘉義縣投資

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外傳台積電1奈米建廠計畫有可能在嘉義科學園區設廠，總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴26日出席嘉義縣感恩謝票之旅便當會時，賴清德表示，嘉義縣有土地，也有國科會協助，允諾中央會大力促成台積電先進製程落腳嘉義縣投資設廠。

賴清德致詞表示，他有詢問嘉義縣長翁章梁「台積電有沒有確定要來嘉義縣建廠？」得到的回應是還沒有宣布不能講。

賴清德指出，嘉義縣有土地，同時需要國科會的協助，加上科學園區的主管機關是中央，因此，未來會盡力配合翁章梁及嘉義縣議會，大家一起推動，讓台積電設廠落腳在嘉義縣。

賴清德表示，過去政府政策重北輕南，現在要均衡發展，施政理念就是22個縣市應該平等發展，均衡發展首要是發展產業。他提及，擔任台南市長時，積極爭取台積電到台南，目前半導體最先進的製程3奈米就在台南科學園區，南科產值已超過竹科，主因就是台積電3奈米在台南生產，帶來效益非常大，未來台積電最先進的製程也有可能在嘉義縣。

他指出，台積電每請1名員工，外圍協力廠商就要請8人，且薪資水平都比較高，因此，嘉義縣年輕人就不用離鄉背井，只要大家一同努力，未來嘉義縣將由農業大縣邁入科技大縣。

賴清德並說，台灣未來最重要的無人機產業只有在嘉義縣，會依循總統蔡英文現有的政策，大力推廣無人機，目前不只是國防，商業、農業、交通等各方面都需要，因此未來一定會大力推動無人機產業。