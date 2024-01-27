陸法建交60周年 盧沙野：堅持穩定、互惠、開拓、向上的大方向

1月27日是中國同法國建交60周年紀念日。中國大陸駐法國大使盧沙野27日在《人民日報》撰文〈堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法關係大方向〉強調，建交以來，中法兩國和兩國人民在發展兩國關係中，共同塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，在政治、經貿、科技、文化等領域書寫了多個第一，中法關係始終走在中國與西方國家關係前沿。 盧沙野指出，穩定互信的高層交往是中法關係的重要特徵。近年來，兩國元首保持高密度、高品質戰略溝通。法國總統馬克宏去年對中國進行國是訪問，習近平主席和馬克宏在北京、廣州兩地進行友好深入、高品質的交流，達成一系列戰略共識。中方應邀出席法國舉辦新全球融資契約峰會。中法成功舉行戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話機制新一次會議。 盧沙野表示，互利共贏的經貿合作是中法關係的動力引擎。法國是中國在歐盟內第三大交易夥伴和第三大實際投資來源國，中國是法國在亞洲第一大、全球第七大交易夥伴。2023年中法雙邊貿易額達789.36億美元。兩國航空航太、民用核能、高鐵等傳統合作專案進展順利，數位經濟、可再生能源、有機農食等新領域合作未來可期。法國的紅酒、化妝品備受中國消費者青睞。中歐班列成為連接兩國市場的重要紐帶。 盧沙野稱，相知相親的民間友誼是中法關係的源頭活水。法國的羅浮宮、艾菲爾鐵塔和中國的故宮、長城等知名景點加深彼此文化理解。去年11月，中方宣布對法國短期赴中人員實施15天免簽政策，法方宣布中方有在法學習經歷的碩士文憑持有者可獲5年簽證。今年1月5日，中法文化旅遊年在哈爾濱國際冰雪節期間拉開序幕。今年夏天法國將舉辦巴黎奧運和帕奧會。雙方將繼續深化文明交流互鑒，厚植友好民意基礎。 盧沙野強調，胸懷天下的大國擔當是中法關係的獨特稟賦。作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，中法在應對全球性挑戰中密切協作，共同推進國際關係民主化，捍衛國際公平正義。2015年中法兩國與國際社會攜手努力，就應對氣候變化問題達成標誌性的《巴黎協定》，為全球氣候治理注入正能量。2019年中法在巴黎舉行全球治理論壇，高舉多邊主義旗幟，共同探討更加公平有效的全球治理方案。期待與包括法國在內的各方共同推動構建人類命運共同體。 盧沙野認為，積極穩健、富有雄心的中法關係可以為維護世界和平、穩定、繁榮貢獻重要力量。展望未來，中方願與法方攜手前行，共同落實好兩國元首達成的重要共識，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，繼續密切高層交往，深化戰略互信，拓展各領域交流合作。