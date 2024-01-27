英特爾崩跌12％拖累科技股 標普那指終止連五紅

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聯準會偏好的通膨指標－核心個人消費支出（PCE）物價指數持續降溫，增強了經濟軟著陸的可能性，標準普爾500和那斯達克指數終止連五紅，唯道瓊工業指數盤中轉漲，續創歷史新高；而英特爾的財報遠遜市場預期，暴跌近12%，，創近兩年來最大跌幅，並拖累科技股表現，AMD盤後跌近2%，輝達跌近1%。

道瓊工業指數收盤上漲60.3 點，或0.16％，以38,109.43點作收；標準普爾500指數下滑3.19點，或0.07％，以4,890.97點作收；那斯達克指數下跌55.13點，或0.36％，以 15,455.36點作收；費城半導體指數下跌130.15點，或2.91％，以4,342.10點作收。

本周道瓊上漲0.65%、那指上漲0.9，，標普上漲1.06%，三大指數連三周飄紅。

數據方面，核心個人消費支出（PCE）物價指數持續降溫，12月數據為年增2.9％，優於市場預期，將為今年中降息鋪路。根據美國經濟分析局（BEA）26日公布，12月整體PCE年增2.6％，與11月數據一致，並符合市場預期。12月PCE月增0.2％，亦符合預期，相較於11月的月減0.1％，後者為疫情爆發2020年4月來首次下降。

美國通膨降溫且經濟強勁，讓聯準會的貨幣政策走向更難預測。由於經濟成長動能強勁，太快或太激烈降息都可能造成通膨死灰復燃。聯準會將於下周召開貨幣政策會議 (FOMC) ，在PCE數據公布後，市場預期聯準會在這次會議的利率將保持不變，根據芝商所預測工具，交易員認為在3月份首次降息的可能性低於50%。

政經方面，美國科技業持續裁員。根據科技公司裁員追蹤平台Layoffs.fyi資料，僅2024年1月就有76家公司裁員，共計有超過2萬人丟掉飯碗，由於人工智慧領域大熱，科技業大舉招募相關人才，但其他領域就不斷縮減人力。本周，eBay宣布裁員1,000人；微軟也在遊戲部門，包含動視暴雪、ZeniMax和Xbox團隊中裁員1,900人；商用軟體大廠思愛普（SAP）裁員8,000人；Salesforce也於昨（26日）宣布裁員700人。

（工商時報 陳彥綺 顏嘉南 ）

美股3大指數漲跌互見，標普500結束連5個交易日都創下歷史新高紀錄，不過，3大指數周線連3紅，13周內有12周都是上漲的。英特爾在宣布財測後股價暴跌，至於美國通膨則有趨緩的現象。。

美國商務部表示，聯準會首選的通膨指標PCE（個人消費支出），去年12月年增2.9%，連續3個月都在3%以下，今年降息的機率可望又增加。此外，美國25日的官方數據顯示，美國上季經濟成長強勁，經濟有機會軟著陸。

營收預估遠低於市場預期的半導體大廠英特爾，目前不僅在人工智慧AI的領域直追NVIDIA，同時還要因應疲弱的個人電腦需求，蠟燭兩頭燒之下，股價暴跌12%創6周新低。

下周即將發布最新財報的蘋果下挫0.9%，這家iPhone製造業者以及英特爾都是標普500指數中，權重最大的股票之一。2024年開紅盤迄今，標普500指數以及那斯達克雙雙漲幅約3%。

其它個股方面，美國運通預估全年獲利可望高於預期，股價大漲7.1%並創下歷史新高。全球最大支付業者Visa，本季營收預估應不會特別出色，故股價也跌1.71%。

★四大指數

美股道瓊上漲60.30點或0.16%，收38,109.43點。

NASDAQ下跌55.13點或0.36%，收15,455.36點。

S&P500下跌3.19點或0.07%，收4,890.97點。

費城半導體下跌130.15點或2.91%，收4,342.10點。

★11大類股

能源類股(SPNY)漲0.76% 醫療類股(SPXHC)漲0.59%

非必需消費類股(SPLRCD)漲0.55% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.54%

通訊服務類股(SPLRCL)漲0.40% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.33%

金融類股(SPSY)漲0.29% 原物料類股(SPLRCM)跌0.01%

工業類股(SPLRCI)跌0.14% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.37%

科技類股(SPLRCT)跌1.05%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.23%，收403.93美元。

蘋果(AAPL)下跌0.90%，收192.42美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.87%，收159.12美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.21%，收152.185美元。

輝達(NVDA)下跌0.95%，收610.31美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲0.24%，收394.14美元。

蘋果(AAPL)下跌0.90%，收192.42美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.87%，收159.12美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.21%，收152.185美元。

網飛(NFLX)上漲1.50%，收570.42美元。

3.其它焦點股

亞馬遜(AMZN)上漲0.87%，收159.12美元。

特斯拉(TSLA)上漲0.34%，收183.25美元。

Meta(Meta)上漲0.24%，收394.14美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.21%，收152.185美元。

微軟(MSFT)下跌0.23%，收403.93美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.31%，收114.64美元。

思科(CSCO)下跌0.36%，收52.14美元。

蘋果(AAPL)下跌0.90%，收192.42美元。

輝達(NVDA)下跌0.95%，收610.31美元。

美光(MU)下跌1.29%，收88.05美元。

IBM(IBM)下跌1.58%，收187.42美元。

超微(AMD)下跌1.71%，收177.25美元。

恩智浦(NXPI)下跌1.96%，收215.12美元。

德州儀器(TXN)下跌1.99%，收164.09美元。

高通(QCOM)下跌2.43%，收150.72美元。

應用材料(AMAT)下跌3.32%，收166.90美元。

英特爾(INTC)下跌11.91%，收43.65美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.70美元或0.60%，收117.26美元，換算台股價格為734.16元。

聯電下跌0.43美元或5.20%，收7.84美元，換算台股價格為49.09元。

日月光下跌0.19美元或1.97%，收9.44美元，換算台股價格為147.76元。

中華電信上漲0.38美元或0.99%，收38.58美元，換算台股價格為120.77元。

（時報資訊 柳繼剛）