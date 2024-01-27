輝達黃仁勳點將台股AI鏈 謝金河再曝教父下一步

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【旺得富理財網 李宗莉】輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳25日在台參加台灣分公司尾牙時，親口點名台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控旗下矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉等9家AI鏈是超級巨星，財信傳媒董事長謝金河直言，這9家潛力股如同台股明牌，更認為黃之前親訪河內，顯然正在認真思考在越南投資的可能性。

謝金河在臉書以「黃仁勳是超級票房保證」為題發文，指出最近自己給同仁一個功課，把2023年財經雜誌的銷售數據整理一下，列出每家雜誌銷售最好與最差的3期封面故事，研究一下發現，賣得最好的封面一定有黃仁勳，要不然一定有AI，或與AI有關的人物，例如林百里、林憲銘。

黃仁勳的超級魅力，來自他的平易近人，入境隨俗，舉重若輕。一襲皮夾克成了註冊商標，每次來台，都刮起一陣旋風，除了股價點石成金，Nvidia在過去1年多，股價從108.13漲到628.49美元，市值從2675億美元拉升到1.55兆美元，讓全世界投資Nvidia的股東財富，翻了好幾番。

但最能拉近距離的，是黃仁勳熱愛平民美食，不管是饒河夜市、遼寧街、寧夏夜市，只要是他在台灣，很多民眾都可以和他不期而遇。當然，店家更深愛這個貴客！老闆搶著和他合照，他光顧的店，生意也會有大大的躍升。

這種愛美食的習性，前不久，他到河內，也跟著越南民眾蹲在路邊吃東西，看起來，黃仁勳也開始認真思考在越南投資的可能性。

這次他離開台灣，列出9家有潛力的AI供應鏈企業名單，台積電、日月光、華碩、廣達、緯創、技嘉、微星、聯發科等都在裡面，有如報明牌一般。

謝金河認為，去年時代雜誌封面人物選流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），如果要選另一個人，恐怕非黃仁勳莫屬。

相對來看，這1年來，Tesla市值從1.243兆美元跌至5889億美元，比腰斬還慘，電動車陷入殺戮，馬斯克光芒減淡，他們兩人一起一落，形成強烈對比。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。