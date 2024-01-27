AI超殺應用「AI Pin」來了！和碩等7檔概念股總盤點

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【旺得富理財網 李宗莉】蘋果前設計師操刀、OpenAI執行長奧特曼注資的科技新品「AI Pin」，3月將在美國開賣，透過磁扣別在胸前，並高度整合AI應用，以微投影取代傳統螢幕作為人機介面，被譽為是繼蘋果iPhone後，下一個革命性的科技新品，除傳出和碩獨家取得代工訂單，華晶科、揚明光、菱生、鈺太、美律、英濟等6檔相關概念股後市表現，同樣受矚。

AI Pin由前蘋果面設計師Imran Chaudhri與軟體工程師Bethany Bongiorno共同創立的新創公司Humane推出，包括奧特曼（Sam Altman）、微軟、Salesforce與Volvo旗下基金等都是主要金主。

由於Ai Pin尺寸約4.5公分、重量僅34公克，外型如同科技電影《星際爭霸戰》中的通話徽章，去年第4季發表時，就掀起科技圈話題，且本身沒有螢幕，AI Pin主要透過微投影將軟體選單或介面，投射到用戶手掌上，不僅形同縮小版的智慧手機，還能透過內建的作業系統Cosmos執行AI體驗，讓用戶利用手勢或語音，進行通話、搜尋、翻譯、播放音樂等操作。

隨AI Pin將以699美元（約2.1萬元台幣）上市銷售，為維持高效率運作，關鍵零組件規格不亞於智慧手機，也讓微投影、聲學元件、光感測、微機電（MEMS）封測、鏡頭、麥克風及高通驍龍八核心處理器等零組件，近來話題度大增。

其中，和碩成第1家浮上檯面的台系供應鏈，傳出獨家拿下AI Pin代工大單，雖和碩發言系統不願證實，但強調下半年將有許多新品上市，期望有豐碩的下半年。

華晶科、揚明光則是在微投影與光學AI應用領域，坐擁一席之地，其中光學鏡頭廠華晶科為全球前3大數位相機製造商，以精準醫療、電動車、機器人、低功耗AI晶片為4大發展主軸，加上身為高通（Qualcomm）在AIoT物聯網生態系的合作夥伴，因應高通高階晶片QCS6490，順勢推出「Altek Dash Cam」商用行車紀錄器。

揚明光則是全球最大微投影模組大廠，市占率逾3成，加上還被市場點名為蘋果首款MR頭戴式裝置Vision Pro透鏡供應商，為今年營運注入多頭動能。

至於最早布局MEMS感測元件後段封測業務的菱生，涵蓋微機電封裝、壓力感測元件、麥克風和動作感測元件、環境光學感測元件等封測領域，幾乎囊括AI Pin所需的關鍵元件，目前MEMS封裝營收占比上看2成，由於感測元件是讓AI手勢操控順暢的要角，讓菱生等MEMS相關應用廠商後市看俏。

另外，麥克風收音品質良莠與否，左右AI Pin能否正確獲得語音指令，並完成即時翻譯等功能，台廠之中，包括鈺太、美律在聲學麥克風相關技術含量高，後市同被看好。

摩爾投顧分析師蔡慶龍認為，AI Pin最重要功能之一就是聲控，尤其是在接收上，一定要精準快速，微機電麥克風有其必要性，認為鈺太身為台灣微機電麥克風大廠，除受惠AI NB換機潮，也可望因AI Pin商機增添業績動能。

此外，擁有雷射光機開發經驗的英濟，日前傳出拿下Ai Pin微投影光機元件大單成黑馬，由旗下AI應用事業部門負責，成功將光機微型化到1立方公分內、重量僅約2公克，目前已開始量產出貨，但公司方面不願證實，但強調光機極度微型化、且規格要求精細，能一條龍提供光學設計、晶圓貼合、微機電MEMS整合到客製自動化設備完整解決方案的廠商極為稀少。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。